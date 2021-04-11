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"Какой кошмар!": Располневшая дочь Гузеевой не влезает в одежду

"Какой кошмар!": Располневшая дочь Гузеевой не влезает в одежду

Наследница телеведущей сильно прибавила в весе. Дочь Ларисы Гузеевой перестала пользоваться гардеробом.
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21-летняя Ольга Бухарова эпатирует публику как поведением, так и внешним видом. Наследницу Ларисы Гузеевой многие считают проблемным ребенком, который добавляет звездной матери лишних проблем. А вот сама актриса не видит поводов для беспокойства. Тем не менее россияне обеспокоены инстаграм-историями Ольги, которые вызывают массу вопросов. Так, девушка предстала перед камерой в просвечивающих колготках и начала натягивать на себя одежду не по размеру.

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Лариса Андреевна Гузеева

Лариса Андреевна Гузеева актриса театра и кино, телеведущая

Дочь Ларисы Гузеевой призналась, что уже два года не носит свои наряды, так как они ей малы. Вместо привычных коротких юбок и обтягивающих джинс она носит широкие спортивные штаны, которые скрывают недостатки фигуры и не сдавливают тело. По словам девушки, от женственных предметов гардероба ее заставили отказаться набранные 10 килограммов.


Судя по кадрам, которые показала наследница актрисы, Бухарова располнела не на шутку. Теперь девушке предстоит либо стройнеть, либо выбирать юбки и джинсы побольше — утягивать живот не получится. Та одежда, которую Ольга мучительно натягивала на себя, записывая видео в поте лица, едва не треснула по швам. "Какой кошмар, какой ужас!" — объявила дочь Ларисы Гузеевой, разглядывая свою фигуру сзади и спереди.

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Лариса Гузеева с дочерью Ольгой. Фото: Pravda Komsomolskaya/Russian Look/www.globallookpress.com
Автор: 11 апреля 2021, 06:10 Источник: Инстаграм ✓ Надежный источник
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