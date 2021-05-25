"Это воплотила я!": подруга о возвращении после развода Преснякова к Орбакайте

25 мая Кристина Орбакайте исполнилось 50 лет. В этот день в эфир Первого канала выйдет документальный фильм "Кристина Орбакайте. Главная роль". Его автором стала легендарный режиссер-клипмейкер Ирина Миронова, ранее снявшая для исполнительницы ряд культовых музыкальных видео, среди которых “Перелетная птица”, “Хватит шоу”, “Спичка". Об отношении к дочери Пугачевой Мировнова рассказала "Дни.ру",

прочитано 125 раз