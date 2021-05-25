"Это воплотила я!": подруга о возвращении после развода Преснякова к Орбакайте

"Несмотря на то, что Кристина выросла в семье суперзвезды, ей удалось стать самобытной творческой личностью благодаря собственной настойчивости, силе воли и, конечно, таланту. Я хотела подчеркнуть то, что именно она сама сыграла главную роль в своей судьбе и становлении", – улыбается Ирина Миронова.
В картине мы увидим уникальные кадры из семейного архива – начиная с тех, где маленькая Кристина запечатлена с мамой и папой и заканчивая новыми эксклюзивными кадрами с дня рождения дочери Кристины Орбакайте Клавы. Причем семейная хроника о детстве певицы предоставлена Аллой Пугачевой эксклюзивно для фильма.
Особый интерес представляют видеобэкстейджи со съемок клипов авторства Ирины Мироновой, в частности на песню “Перелетная птица”. Он вышел в 2003 году, через шесть лет после развода певицы с Владимиром Пресняковым.
"Это клип-сенсация, – уверяет режиссер. – Совершенно неожиданно для многих в съемках принял участие Владимир Пресняков. Это случилось в тот период жизни Кристины, когда никто не думал, что возможно увидеть их в одном кадре. Этот трюк придумала и претворила в жизнь я".
Популярные темы форума
Вкусненькое
Что думаете о Маниже?
Филлеры
Бьёт муж
СССР
Кто изменяет чаще?
А вы встречали абьюзеров?
Смех или грех?
Криптюшки
Китайский и арабский