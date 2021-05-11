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Шоу-бизнес
"Здравствуй, обновленная": Подольская лишилась волос после родов

"Здравствуй, обновленная": Подольская лишилась волос после родов

Наталья Подольская рассказала, с чем ей пришлось столкнуться после рождения сына.
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Наталья Подольская и Владимир Пресняков обзавелись вторым ребенком в октябре 2020 года. Появившегося на свет мальчика назвали Иваном. Артисты довольно часто делятся снимками наследника в социальных сетях, чем вызывают бурную реакцию у поклонников.

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 Наталья Юрьевна Подольская

Наталья Юрьевна Подольская певица

Накануне 38-летняя певица решила рассказать подписчикам своего инстаграм-аккаунта о последствиях родов. Выяснилось, что у Натальи начали выпадать волосы. Подольская отметила, что во время беременности они, напротив, были сильными, шелковистыми, "набирали в себя жизнь".

Именно поэтому супруга Владимира Преснякова решила избавиться от истощенных концов и сделать стрижку. "Здравствуй, обновленная я", – написала Наталья в "Инстаграм", опубликовав селфи, сделанное в машине. "Волосы – не зубы! Отрастут!", – поддержали подписчики артистку.

Напомним, в прошлом году Наталья Подольская шокировала публику снимком, на котором запечатлена лысой. Тогда поклонники стали спорить, на самом ли деле певица полностью лишилась своих длинных волос, или она просто пошутила. Самые переживающие фанаты и вовсе начали предполагать, что артистка чем-то больна.

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Фото: Anatoly Lomokhov/ Global Look Press/ www.globallookpress.com
Автор: 11 мая 2021, 12:55 Источник: Instagram
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