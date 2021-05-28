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28 мая
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Шоу-бизнес
"Как на панель": явившаяся в Кремль в красных трусах Бузова взбесила россиян

"Как на панель": явившаяся в Кремль в красных трусах Бузова взбесила россиян

На днях в России праздновали День предпринимателя. Ольга Бузова спела для бизнесменов в Кремле.
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"10 лет назад я и мечтать не могла, что буду стоять на этой легендарной сцене Кремля! А потом я просто перестала мечтать, и начала ставить цели и идти к ним (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", – написала артистка в личном блоге. Звезда опубликовала видео номера, который представила в Государственном кремлевском дворце. Также Ольга Бузова показала подписчикам свой концертный наряд.

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 Ольга Игоревна Бузова

Ольга Игоревна Бузова певица, ведущая

Для выступления знаменитость выбрала ультракороткое платье, по сути, состоящее из боди красного цвета с бахромой и ботфорт в тон. Правда, поклонники не оценили стиль артистки. Народ отметил, что подобный наряд не подходит под ситуацию. Некоторые заявили, что одежда Ольги Бузовой напоминает нижнее белье, а являться к трусах в Кремль – затея так себе.

"Хорошо, что одетая", "Наряд какой-то не кремлевский", "Вечно наряды колхозные ,смени стилиста своего", "Как на панель", "Я думала в цирке", "Что ты там забыла", "Там как раз доски нужны для стройки", "По вызову пришла?", "В этом наряде Бузова выглядит очень дешево", "Могла бы и одеться подобающе", "Кто тебя туда пустил", "Безвкусица, на панель можно, но не для кремля Но от бу ожидаемо", "Почему ты всегда полуголая?" – написали в комментариях.

Напомним, недавно стало известно о том, что место ведущей шоу "Дом-2" вместо Ольги Бузовой занял ее экс-возлюбленный Давид Манукян. Рэпер отметил, что его не интересует мнение бывшей девушки по этому вопросу. Некоторые уверены, что артист просто "подсидел" звезду, которая отдала проекту 17 лет жизни.

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Фото: Anatoly Lomokhov / Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 28 мая 2021, 17:04 Источник: Инстаграм ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Бузова в вульгарном виде пришла на шоу Первого канала

комментарии

Ответить:

Гость747420
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ДА, Бузова тварь,что от неё очень трудно отделаться ,разбрасывает свою ненависть вокруг, особенно тем у кого хорошо,у самой твари проститутки по жизни не клеится ,а другие живут нормально, злит это существо
Вот так делают ВСЁ этой тупой,что купили место на ледниковом, что бревно тащили до финала ,а теперь «Посадили Бузову на мое место!»: Рита Дакота возмущена тем, что телеведущая сместила ее из жюри конкурса «X-Factor. Беларусь»ВОТ теперь все встало на свои места , приехал как всегда бильярдный шар арт директор ,сунул взятку и взяли эту <цензура> Твари так уже 4 года , подпитываются
Гость739913
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Мразь. Старая ,потоскуха
1

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