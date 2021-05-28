"Как на панель": явившаяся в Кремль в красных трусах Бузова взбесила россиян

"10 лет назад я и мечтать не могла, что буду стоять на этой легендарной сцене Кремля! А потом я просто перестала мечтать, и начала ставить цели и идти к ним (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", – написала артистка в личном блоге. Звезда опубликовала видео номера, который представила в Государственном кремлевском дворце. Также Ольга Бузова показала подписчикам свой концертный наряд.
Для выступления знаменитость выбрала ультракороткое платье, по сути, состоящее из боди красного цвета с бахромой и ботфорт в тон. Правда, поклонники не оценили стиль артистки. Народ отметил, что подобный наряд не подходит под ситуацию. Некоторые заявили, что одежда Ольги Бузовой напоминает нижнее белье, а являться к трусах в Кремль – затея так себе.
"Хорошо, что одетая", "Наряд какой-то не кремлевский", "Вечно наряды колхозные ,смени стилиста своего", "Как на панель", "Я думала в цирке", "Что ты там забыла", "Там как раз доски нужны для стройки", "По вызову пришла?", "В этом наряде Бузова выглядит очень дешево", "Могла бы и одеться подобающе", "Кто тебя туда пустил", "Безвкусица, на панель можно, но не для кремля Но от бу ожидаемо", "Почему ты всегда полуголая?" – написали в комментариях.
Напомним, недавно стало известно о том, что место ведущей шоу "Дом-2" вместо Ольги Бузовой занял ее экс-возлюбленный Давид Манукян. Рэпер отметил, что его не интересует мнение бывшей девушки по этому вопросу. Некоторые уверены, что артист просто "подсидел" звезду, которая отдала проекту 17 лет жизни.
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