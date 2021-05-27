"Обрюхатила и бросила": Садальский заявил о фиаско в отношениях с 80-летней Максаковой

Не так давно 69-летний актер объявил о намерении жениться на 80-летней коллеге, что вызвало повышенное внимание общественности. Однако уже вчера эпатажный артист разместил в своем-инстаграм аккаунте собственное фото, под которым заявил, что его бросили. На снимке Станислав Садальский сидит, задрав футболку и демонстрирует фанатам большой живот.
Артист, не стесняющийся своей расплывшейся фигуры, с юмором написал под снимком, что его соблазнили, обрюхатили и бросили. Поклонники Садальского в комментариях активно поддержали актера и написали:
"Ну как можно бросить беременного?!" (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред), "Подавай на алименты. Пусть содержит ближайшие 18 лет", "Заяву на нее", "Вернется, какие ваши годы", "Все они такие".
Также нашлись фанаты, которые, взглянув на фото, посоветовали артисту срочно худеть и прекратить пить. Стоит отметить, что мало кто из поклонников поверил в намерения Садальского жениться. Большинство подписчиков отнеслись к этому с юмором. Впрочем, и сама названная невеста отнеслась к этому заявлению очень скептически.
Ранее "Дни.ру" сообщали, как Людмила Максакова, отреагировала новость о собственной свадьбе. Актриса заявила, что у Станислава Садальского проблемы с головой и ему нужно лечиться.
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