Селин больно пнул заявившего о свадьбе с Максаковой Садальского: Неисправимый лгун

На днях Стас Садальский заявил, что Людмила Максакова предложила ему отправиться в ЗАГС.

По словам 69-летнего артиста, актриса очень хочет замуж. Он даже пригласил на грядущее торжество дочь звезды Марию Максакову. Правда, она отреагировала на новость о предстоящем бракосочетании довольно холодно. Оперная дива заявила, что Стас Садальский недостаточно хорошо знаком с ее матерью. Артистка отметила, что "жениху" пора пролечиться в клине, он явно не в себе.

Коллеги по шоу-бизнесу тоже с настороженностью отнеслись к заявлению Садальского. Сергей Селин, известный по роли Дукалиса в сериале "Убойная сила", отметил, что слова актера не стоит воспринимать всерьез. Он посоветовал не обращать на артиста внимания, так как он тот еще фантазер. "Стас – неисправимый лгун", – подчеркнула знаменитость.

Напомним, Людмила Максакова овдовела в 2018 году. Ее второй супруг, немецкий предприниматель, доктор физико-математических наук, известный ученый Петер Андреас Игенбергс скончался после продолжительной болезни. Пара прожила вместе 44 года.

Стас Садальский был женат лишь однажды. В 70-х он вступил в брак с гражданкой Финляндии, которая была на 15 лет его старше. От нее у актера есть дочь Пирио, с которой он не поддерживает общение. Артист видел своего ребенка всего дважды.