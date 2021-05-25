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Шоу-бизнес
Подсидел Бузову? Манукян стал новым ведущим шоу "Дом-2"

Подсидел Бузову? Манукян стал новым ведущим шоу "Дом-2"

После перезапуска в шоу "Дом-2" отказалась возвращаться Ольга Бузова. Кажется, теперь понятно почему.
прочитано 332 раза

В декабре прошлого года хейтеры радовались закрытию скандального телепроекта. Однако счастье было недолгим, так как ТНТ просто продал права на вещание другому каналу. В апреле телестройка возобновилась на телеканале "Ю".

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Ольга Игоревна Бузова

Ольга Игоревна Бузова певица, ведущая

В "Дом-2" вернулись "старички" шоу, появились и новые участники. Состав ведущих также претерпел изменения – проект покинула Ольга Бузова. Впрочем, как оказалось, ей быстро нашли замену.

Во вторник 25 мая в официальном аккаунте "Дома-2" в "Инстаграм" появилось сообщение о том, что новым ведущим шоу стал Давид Манукян. Экс-возлюбленный певицы составит "на бревне" компанию Ксении Бородиной, Владу Кадони и Ольге Орловой. "Новым ведущим "Дом-2" стал DAVA. Это официально! Неожиданно, правда? (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)" – говорится в публикации.

Новость шокировала пользователей Сети. Народ тут же заподозрил, что Давид Манукян попросту "подсидел" бывшую пассию. Поклонники телешоу уверены, что молодой человек должен быть благодарен артистке за то, что она помогла ему пробиться в шоу-бизнес.

"Хочу все, что было у Бывшей было", "Вносите капельницы Бузовой", "Бывшую подсидел получается", "Я в шоке! Бузова ушла, теперь вместе нее он будет", "Оле спасибо сказать надо, помогла ему пробраться в шоу бизнес", "Валерьянки Бузовой", "Звезда бузовой творит чудеса", "А потом к нему придет Бузова", – написали в комментариях.

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Фото: Dmitry Golubovich/ Global Look Press/ www.globallookpress.com
Автор: 25 мая 2021, 18:05 Источник: Инстаграм ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Молодящийся Киркоров вывел в свет смазливого фаворита

комментарии

Ответить:

Гость753975
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Грязь становится ещё грязнее, <цензура>, гадливее.....
1

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