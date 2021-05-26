Звезды Голливуда Новости о Заворотнюк Королевская семья Британии

Топ новостей недели

"Не ворошите прах усопшей!": Трухлявой Пугачевой плюнули в лицо
"Пошла вон!": Ненавистную Мишулину без юбки погнали в шею из элитного заведения
"Тело старухи!": истощенная любовница Прилучного вызвала оторопь
"Получайте!": огорченный Лазарев дал оценку выступлению Манижи на "Евровидении-2021"
партнеры
Среда
26 мая
Лента новостей
18:41
В России хотят ужесточить правила выплаты алиментов
18:22
"Погряз в дешевых склоках": Шаляпин дал смачную оплеуху Дробышу
18:14
"Прощай, Дима": россияне молятся за оказавшегося в больничных стенах Маликова
18:10
"Устала": возлюбленная Лазарева покинула "Дом-2" после предательства
18:07
Многодетная Порошина: Страха, как прокормить и одеть, у меня никогда не было
17:57
"При первой встрече брошусь в объятия": Киркоров высказался о "голубой стае" геев в шоу-бизнесе
17:48
Галкин набросился на Крутого из-за морщин Пугачевой
17:37
Лукашенко рассказал об извинениях Путина за обсуждение Белоруссии с Байденом
17:16
Икона ЛГБТ Лолита показала фото в радужном купальнике
17:09
Появились данные о госпитализации Киркорова из-за проблем с сердцем
16:51
Вот это поворот! В Сети всплыло доказательство после слухов об измене Мартиросяна с Кошкиной
16:49
Куда сходить в Москве: афиша на неделю
16:34
"В нашей семье произошло прекрасное событие": Порошина заговорила о свадьбе
16:25
Роскошная церемония и венчание: Макеева мечтает покрепче привязать к себе жениха-изменника
16:24
Лукашенко об угрозе мировой войны: Мы ответим адекватно
16:08
Жалко платить за ЖКХ: у Аланы Мамаевой начались финансовые проблемы после развода
16:03
Французы осудили Макрона за выпад против России: Выставляет на посмешище свою страну
15:59
"Он был фантастическим": Энистон о вымолившем у нее прощение изменнике Питте
15:43
"Все зависит от размера": Татьяна Лазарева сделала смелое заявление
15:31
"Дни.ру" раздают подарки: сертификат на две ночи в роскошном отеле Movenpick в Москве
15:16
Кадони наплевал на чувства Бузовой и поддержал Манукяна
15:05
Звезда "Кривого зеркала" Морозов раскрыл правду о гулянках Меладзе с девочками и шампанским
15:04
Взбешенная Джоли возмутилась несправедливым судом
14:45
Жмутся друг к другу: ветреного Козловского сняли с экс-возлюбленной Петрова
14:45
В Кремле отреагировали на слова Лукашенко об экстренной посадке самолета в Минске
14:31
В нашей разлуке виню себя: Виктор Дробыш раскрыл тайну о связи с Пугачевой
14:12
Веденская рассказала об измене мужа с известной актрисой
14:07
Ульяновску область захватили мошки-убийцы
14:00
Нюша заговорила о проблемах с беременностью: По врачебным показаниям
13:57
"Не такой я себе представляла Анну Каренину": Светлану Ходченкову взяли в первый российский сериал от Netflix
13:55
Политолог Шариков назвал предстоящую встречу Путина и Байдена исторической
13:54
"Сельская самодеятельность": Волочкову перепутали с продавщицей в местном ларьке
13:50
В Барнауле водитель сбил выбежавшую на дорогу девочку
13:33
"Ни украсть, ни покараулить": Дробыш гневно припечатал тиктокершу Валю Карнавал
13:24
Имя другое: Нюша передумала называть трехлетнюю дочь Симбой
13:13
Как девочка: 65-летняя Долина в дерзком мини затмила юных красоток
12:52
"Я умираю": получившая "дыру в голове" актриса Веденская прощалась с жизнью
12:51
Пугачева публично обратилась к Киркорову впервые после конфликта
12:33
В московском метро завелся охотник за женскими ягодицами
12:21
Тихановская объявила о подготовке новой волны протестов: Террор нужно остановить
12:10
Бледанс нашла работу для сына с синдромом Дауна
12:01
Школьницы надругались над девочкой с Барнауле
11:38
Жителя Петербурга избили бутылкой в парке
11:36
Тяжелобольной Моисеев ошарашил народ внезапным появлением на юбилее Орбакайте
11:33
Наркозависимая звезда сериала "Друзья" оправдалась за странное поведение на интервью
11:23
В Кузбассе поезд насмерть сбил мужчину
11:11
Лукашенко сделал заявление об инциденте с посадкой самолета в Минске
11:04
В контейнере на заводе в Москве нашли труп
11:02
"Вы что устраиваете тут?": экс-супруга Епифанцева получила неожиданное предложение в эфире у Корчевникова
10:49
В Томской области семейство отлупило инспектора ДПС
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

"Только не плачь!": Провалившейся Маниже потребовалась помощь психотерапевта
Режим Лукашенко превратил Белоруссию в Северную Корею в центре Европы – Тихановская
Страшный день: разбилась красавица Алена Кравец
"Помогите деньгами!": Музыканты "На-На" ищут средства для лечения прикованного к каталке Алибасова
МИД России о заявлении Тихановской по поводу задержанной россиянки: Наглая ложь
Политолог Корнилов о задержанном в Минске Протасевиче: Даст много разоблачающих Запад показаний
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35
Шоу-бизнес
Появились данные о госпитализации Киркорова из-за проблем с сердцем

Появились данные о госпитализации Киркорова из-за проблем с сердцем

26 мая ряд СМИ сообщили о том, что отец Филиппа Киркорова угодил в больницу. Позже сам певец вышел на связь.

Продолжение: "При первой встрече брошусь в объятия": Киркоров высказался о "голубой стае" геев в шоу-бизнесе
прочитано 364 раза

По первой информации журналистов, Бедрос Киркоров лег в одну из московских клиник. Якобы к помощи медиков артистку пришлось обратиться из-за сердечной недостаточности.

ПО ТЕМЕ

Россияне боятся за здоровье немощного отца Киркорова

 Слухи и сплетни

Сюжеты Слухи и сплетни

Филипп Бедросович Киркоров

Филипп Бедросович Киркоров певец, актер, композитор, продюсер

Говорят, что у родителя короля российской эстрады болезнь протекает в хронической форме, поэтому госпитализация имеет плановый характер. Но россияне всерьез озабочены состоянием 88-летнего певца.

Позже журналисты "Московского комсомольца" связались с Бедросом Киркоровым. Он был удивлен подобным новостям о себе и опроверг их. Артист назвал сообщения о его госпитализации уткой. Отец певца заверил, что сейчас находится на даче и хорошо себя чувствует.

Напомним, в начале апреля исполнитель уже проходил медобследование. По слухам, сердце стало беспокоить звезду после перенесенного коронавируса. Отметим, что проблемы со здоровьем наблюдались у отца Филиппа Киркорова и летом 2020 года. Тогда артист подлечился в санатории.

Как писали "Дни.ру", в конце минувшего года стало известно о том, что вся семья Филиппа Киркорова переболела ковидом. Певец сообщил об этом постфактум.

ЧИТАЙТЕ "ДНИ.РУ" В "ТЕЛЕГРАМЕ" – ИНТЕРЕСНЫЕ НОВОСТИ И ПОДАРКИ

Фото: Pravda Komsomolskaya / Russian Look / www.globallookpress.com
Автор: 26 мая 2021, 17:09 Источник: РЕН ТВ ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Киркоров закатил шикарную вечеринку в разгар пандемии: без масок и социальной дистанции

комментарии

Ответить:

Популярные темы форума

Политика

США настраивают мир против России

Шоу-бизнес

Рудковская ходит с "тревожной кнопкой"

Проишествия

В Якутии медведь растерзал оленевода

Lifestyle

Легенду Мишки Япончика поставили на сцене
Шоу-бизнес

Звезда "Кривого зеркала" Морозов раскрыл правду о гулянках Меладзе с девочками и шампанским

Артист раскрыл карты
Шоу-бизнес

"Вы что устраиваете тут?": экс-супруга Епифанцева получила неожиданное предложение в эфире у Корчевникова

Возлюбленный сделал Веденской приятный сюрприз
Шоу-бизнес

"Грустно и стыдно": семья не может достойно похоронить вдову Леонида Филатова

Родные артистки оказались в стесненном положении
Шоу-бизнес

"Помогите деньгами!": Музыканты "На-На" ищут средства для лечения прикованного к каталке Алибасова

Трагедия с продюсером

Гороскоп

Гороскоп на неделю с 24 по 30 мая 2021 года
Гороскоп на неделю с 17 по 23 мая 2021 года
"Караул!": обнародован шокирующий гороскоп от Василисы Володиной на май
Гороскоп на неделю с 10 по 16 мая 2021 года

Фоторепортажи

Новая "Миссис Россия" прокомментировала свою победу в конкурсе
Очаровательная танцовщица собралась стать президентом
Богомолова перекосило рядом с Собчак
Обнародована причина смерти Аллы Вербер

Спорт

Дзюба восхитил главного тренера "Зенита"

Регионы

© 2015-2021 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+