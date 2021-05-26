Появились данные о госпитализации Киркорова из-за проблем с сердцем

По первой информации журналистов, Бедрос Киркоров лег в одну из московских клиник. Якобы к помощи медиков артистку пришлось обратиться из-за сердечной недостаточности.
Говорят, что у родителя короля российской эстрады болезнь протекает в хронической форме, поэтому госпитализация имеет плановый характер. Но россияне всерьез озабочены состоянием 88-летнего певца.
Позже журналисты "Московского комсомольца" связались с Бедросом Киркоровым. Он был удивлен подобным новостям о себе и опроверг их. Артист назвал сообщения о его госпитализации уткой. Отец певца заверил, что сейчас находится на даче и хорошо себя чувствует.
Напомним, в начале апреля исполнитель уже проходил медобследование. По слухам, сердце стало беспокоить звезду после перенесенного коронавируса. Отметим, что проблемы со здоровьем наблюдались у отца Филиппа Киркорова и летом 2020 года. Тогда артист подлечился в санатории.
Как писали "Дни.ру", в конце минувшего года стало известно о том, что вся семья Филиппа Киркорова переболела ковидом. Певец сообщил об этом постфактум.
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