Роскошная церемония и венчание: Макеева мечтает покрепче привязать к себе жениха-изменника

Официально пара уже поженилась, однако сама церемония пройдет в ближайшие выходные в Крыму. Супруги планируют устроить для родных и друзей грандиозное мероприятие с соблюдением всех традиций.
В личном блоге артистка делится подробностями подготовки к свадьбе. Например, по словам Анастасии Макеевой, они решили отказаться от черного смокинга в пользу голубого – под цвет глаз Романа Малькова. Организаторы вечеринки рассказали журналистам, что церемония пройдет в Крыму на берегу моря. Торжество намечено на 29 мая.
Как оказалось, Анастасия Макеева решила заодно и обвенчаться со своим избранником. Правда, таинство пройдет в другой день, но тоже в Крыму. Для этого события пара выбрала Форосскую церковь. Пользователи Сети считают, что таким образом актриса просто хочет покрепче привязать к себе жениха, склонного к изменам.
Напомним, ради Анастасии Макеевой Роман Мальков бросил жену и четверых детей. Как оказалось, артистка прекрасно знала о том, что мужчина не свободен, но все равно закрутила с ним роман.
Для актрисы это замужество станет четвертым, а для предпринимателя вторым. Несмотря на скандалы и осуждения, пара уверена, что этот брак для них последний. Влюбленные верят, что будут вместе до старости. Правда, психолог Максим Алябьев в этом сомневается. По словам специалиста, главная в отношениях Анастасия Макеева, и очень скоро ей эта роль надоест.
Популярные темы форума
Вкусненькое
Порча
Криптюшки
Любимый не хочет жениться
Увидел свою девушку с другим
Смех или грех?
А вы встречали абьюзеров?
Бьёт муж
Кто изменяет чаще?
Китайский и арабский