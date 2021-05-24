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Шоу-бизнес
"Роман с вами сойдет с ума!": Макеева утопила своего нового мужа

"Роман с вами сойдет с ума!": Макеева утопила своего нового мужа

Певица Анастасия Макеева вышла замуж за своего любовника Романа Малькова.
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Макеева всегда говорила, что ей плевать на общественное мнение. Она живет для себя, поэтому не собирается подстраиваться под странные каноны "приличного" общества, которые на самом деле давно никто не соблюдает, а только говорят о них.

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 Анастасия Васильевна Макеева

Анастасия Васильевна Макеева актриса

Который месяц подряд на Анастасию Макееву и ее возлюбленного сыплется негатив и критика. Певица увела своего любовника, который помогал ей строить дом, из семьи с четырьмя детьми. Конечно, после такого невозможно было сохранить лицо.

Макеева мужественно справлялась с критикой и хейтом. Она заявила, что со свой жизнью будет делать то, что сама захочет. Роман с Мальковым начался у артистки летом прошлого года. Тогда он еще был женат. Лишь недавно он развелся, и Макеева не стала ждать. Она тут же пошла под венец с ним.

В своем "Инстаграм" певица опубликовала красивый ролик, на кадрах которого пара под водой танцует в свадебных нарядах. "Я вышла замуж под водой", – написала Макеева.

Звезда мюзиклов добавила, что для съемки ролика ей понадобилось пройти профессиональную подготовку, так как сниматься под водой и слхранять при этом безмятежное выражение лица просто невозможно.

Поклонники отметили, что для Романа такие переживания наверняка в новинку. Ведь Макеева утопила своего нового мужа прямо в день свадьбы, иронично отметили фолловеры.

"Настя, Роман с вами сойдёт с ума от эмоций!!! Пусть впитывает пожаднее, ибо ничто не вечно!!!" – написала поклонница.

ЧИТАЙТЕ "ДНИ.РУ" В ЯНДЕКС.НОВОСТЯХ

Фото: Anatoly Lomohov/ Russian Look/ www.globallookpress.com
Автор: 24 мая 2021, 13:31 Источник: "Инстаграм" • Требует проверки
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Анастасия Макеева сменила профессию

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