"Роман с вами сойдет с ума!": Макеева утопила своего нового мужа

Певица Анастасия Макеева вышла замуж за своего любовника Романа Малькова.

Макеева всегда говорила, что ей плевать на общественное мнение. Она живет для себя, поэтому не собирается подстраиваться под странные каноны "приличного" общества, которые на самом деле давно никто не соблюдает, а только говорят о них.

Который месяц подряд на Анастасию Макееву и ее возлюбленного сыплется негатив и критика. Певица увела своего любовника, который помогал ей строить дом, из семьи с четырьмя детьми. Конечно, после такого невозможно было сохранить лицо.

Макеева мужественно справлялась с критикой и хейтом. Она заявила, что со свой жизнью будет делать то, что сама захочет. Роман с Мальковым начался у артистки летом прошлого года. Тогда он еще был женат. Лишь недавно он развелся, и Макеева не стала ждать. Она тут же пошла под венец с ним.

В своем "Инстаграм" певица опубликовала красивый ролик, на кадрах которого пара под водой танцует в свадебных нарядах. "Я вышла замуж под водой", – написала Макеева.

Звезда мюзиклов добавила, что для съемки ролика ей понадобилось пройти профессиональную подготовку, так как сниматься под водой и слхранять при этом безмятежное выражение лица просто невозможно.

Поклонники отметили, что для Романа такие переживания наверняка в новинку. Ведь Макеева утопила своего нового мужа прямо в день свадьбы, иронично отметили фолловеры.

"Настя, Роман с вами сойдёт с ума от эмоций!!! Пусть впитывает пожаднее, ибо ничто не вечно!!!" – написала поклонница.