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Шоу-бизнес
Разлучница Макеева планирует отобрать ребенка у бывшей жены новоиспеченного супруга

Разлучница Макеева планирует отобрать ребенка у бывшей жены новоиспеченного супруга

На днях Анастасия Макеева вышла замуж за Романа Малькова, который ради артистки бросил жену и пятерых детей в Словении.
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Не так давно стало известно, что старший сын Малькова Андрей уехал от матери, он планирует жить с отцом и его новой женой. В личном блоге молодой человек обрушился на собственную маму с критикой, отметив, что "Настя намного лучше". Анастасия Макеева появилась в комментариях к публикации и заявила, что планирует через суд добиться опеки над пасынком.

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Анастасия Васильевна Макеева актриса

Правда, как сообщает портал Woman.ru, очень скоро звезда и Андрей поняли, что натворили, и удалили провокационные сообщения. Однако пользователи Сети до сих пор не могут успокоиться и заваливают юношу гневными отповедями. "Так низко по отношению к родной маме, не представляю, что она чувствует сейчас (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Кинуть последний камень в мать, которая уже и так на лопатках – это жесть, конечно. Парень, ты настоящий мужчина. Как и твой отец", – пишут парню.

В личном блоге Анастасия Макеева заявила, что за своих будет драться до последней капли крови. Что бы это ни значило, но звезда явно настроена решительно. Актриса безмерно счастлива, что наконец сочеталась узами брака с Романом Мальковым, она ласково называет его своим мужчиной "на правах законной супруги".

Пасынка артистка также обласкала, отметив, что ей очень повезло с ним. "Я обещаю быть тебе другом и всегда дать совет и помочь, если буду нужна", – заявила Анастасия Макеева. При этом звезда отметила, что воспитывать ребенка не планирует, так как у него есть родители.

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Фото: Nadezhda Markalova/ Russian Look/ www.globallookpress.com
Автор: 25 мая 2021, 15:21 Источник: Инстаграм ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Анастасия Макеева сменила профессию

комментарии

Ответить:

Гость740582
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Как развиваются события, с какой скоростью!!! Пока мальков в Москве притирку делал к макеевой, жена успела родить пятого!?) мальчик, девочка, его будут забирать и отбирать к бесплодному пусто цвету Насте?
1

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