"Мне хочется побыть в себе": снявшую кольцо Ивлееву подозревают в размолвке с Элджеем

Скоро появится новость о разводе пары, убеждены поклонники блогерши. Обнаружены доказательства их точки зрения.

Все дело в том, что некогда счастливая Анастасия Ивлеева сильно изменилась. В ее личном блоге стали все реже появляться позитивные видео, а огромный поток "историй" вдруг прекратился. Пользователи начали волноваться за диву, а потому накануне она была вынуждена ответить им.

"Мне хочется побыть в себе", – подчеркнула она. Звезда рассказала, что сейчас в ее жизни наступил период, когда ей не хочется выходить в Интернет. Причину происходящего она так и не назвала, но ответ уже есть у поклонников. Достаточно давно самые внимательные обожатели заметили, что блогерша сняла дорогостоящее кольцо, подаренное возлюбленным.

Ранее она не расставалась с украшением, а в каждом интервью ей задавали вопросы о заветном кольце. Теперь на всех фото и видео безымянный палец правой руки загадочно пустует. Многие телеграм-аккаунты о звездах уже отметили, что, как и ее бывшая подруга Ида Галич, видимо Анастасия Ивлеева не смогла сохранить брак. Объяснение злые языки находят в заработке дивы.

Не так давно стало известно, что ее доход составляет около полутора миллиона долларов. Маловероятно, что возлюбленный получает сумму даже близкую к этой, а потому, по мнению пользователей, мог возникнуть конфликт. Однако ни сама Настюшка Опасность, как она называет себя, ни Элджей ситуацию не комментируют. Подтверждения информация пока так и не получила.

