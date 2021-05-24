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Шоу-бизнес
Назло Бузовой: Манукяна заметили в лимузине с пятью красотками

Назло Бузовой: Манукяна заметили в лимузине с пятью красотками

Блогер Давид Манукян удивил публику эффектным появлением на мероприятии.
прочитано 774 раза

Ольга Бузова и Давид Манукян расстались в январе этого года. По словам телеведущей, избранник ей изменял и поднимал на нее руку. Преданные поклонники, которые почти два года пристально следили за отношениями знаменитостей, надеялись, что пара воссоединится. Однако дальше стало очевидно, что экс-возлюбленные расстались навсегда.

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 Ольга Игоревна Бузова

Ольга Игоревна Бузова певица, ведущая

Например, недавно Манукян дал понять, что не переживает из-за разрыва. На красной дорожке премии RU.TV блогер появился в компании пяти девушек в масках. Через некоторое время он покинул мероприятие, сев в лимузин вместе с красотками. Позже он опубликовал кадры с премии и подписал их: "Уверенно и скромно".

Некоторые пользователи Сети считают, что парень явился на мероприятие с пятью девушками назло Бузовой. Так ли это на самом деле, остается только гадать. Тем временем Ольга находится в Белоруссии, откуда публикует снимки ужина в одиночестве.

Сейчас телеведущая увлечена съемками проекта X-Фактор. Она будет наставником в белорусском вокальном шоу. Интернет-пользователи в шоке от такого решения организаторов, поскольку считают, что в жюри такого конкурса не может находиться человек, не умеющий петь вживую.

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Давид Манукян. Фото: Dmitry Golubovich/Global Look Press/www.globallookpress.com
Автор: 24 мая 2021, 08:11 Источник: Instagram
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комментарии

Ответить:

Гость746228
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"Девушки в масках" - потому наверное что страшные как сам манукян Белый лимузин - Съемный (своего то нет) А может это все ему дружок Филя подбросил
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