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Шоу-бизнес
"Меня никогда не остановит общественное мнение": Макеева рассказала о страстном романе

"Меня никогда не остановит общественное мнение": Макеева рассказала о страстном романе

Несмотря на громкий скандал вокруг их романа с Мальковым, Анастасия Макеева не скрывает своего счастья.
прочитано 429 раз

В своих социальных сетях Макеева поделилась романтичным видео, в котором актриса и ее новая пассия наслаждаются друг другом и последними мгновениями перед бракосочетанием.

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 Анастасия Васильевна Макеева

Анастасия Васильевна Макеева актриса

Сейчас пара отдыхает на берегу Волги и не скрывает своего счастья, о чем охотно рассказывает Анастасия Макеева своим подписчикам.

Скандал вокруг звездного романа еще не утих, однако, продолжает докучать его участникам. Из-за этого Макеева нечасто выкладывает подобные посты. Но в этот раз актриса заявила, что ее не волнует мнение окружающих, ведь она живет в кайф и удовольствие. Анастасия подписала ролик:

"Меня никогда не остановит общественное мнение. Я живу по зову сердца и желаю каждому жить в кайф и наслаждаться каждый днем", – отметила Анастасия Макеева.

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Публикация от Анастасия Макеева (@makeevan)

Фолловеры звезды бурно отреагировали за публикацию. Практически все поддержали артистку и пожелали ей счастливой семейной жизни. Также поклонники отметили, что пара буквально светится от счастья.

"Сколько позитивной энергии!", "Он тебя очень любит, приятно на вас смотреть", "Правильно, так и надо жить в кайф, в свое удовольствие и радоваться каждому дню", – восторженно прокомментировали подписчики.

При этом нашлись и те, кто осудил Макеева за откровенный ролик. Одним не понравилась фигура Анастасии, другим – неудачный ракурс для съемки.

"Немного надо похудеть", "Ну, вот почему нельзя стоять на прямых ногах?", – дерзко написали фолловеры.

Реакция Анастасии Маковой не заставила себя долго ждать. На рекомендации похудеть артистка заявила, что пусть худеет тот, кому это надо, а ей и так нормально.

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Анастасия Макеева. Фото: Anatoly Lomokhov / Global Look Press / www.globallookpress.com
22 мая 2021, 20:05 Источник: Инстаграм Анастасии Макеевой ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Анастасия Макеева сменила профессию

комментарии

Ответить:

Гость728894
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Когда не можешь о себе заявить как актриса , то и начинается дешёвый хайп , спросите что я знаю про Макееву: жена Матвейчука и постоянно участвующая в разных шоу точь в точь и т.д. Очень неприятная отталкивающая красота , вот бывает же так) Прямо на лице написана злость , которую никак нельзя спрятать , очень завистливая и ненавистная . У человека -отрицательная энергетика. Для неё самый худший вариант -не вспоминать и не писать . Вон ее бывший рожает детей, счастлив в браке и не кричит об этом , счастье -любит тишину.
Гость749322
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Похоже, следующим президентом будет Макеева. Из каждого утюга, только о ней и слышно. Достала ты уже всех, со своей "любовной любовью". Изыди, сатана!
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