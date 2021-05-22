"Меня никогда не остановит общественное мнение": Макеева рассказала о страстном романе

В своих социальных сетях Макеева поделилась романтичным видео, в котором актриса и ее новая пассия наслаждаются друг другом и последними мгновениями перед бракосочетанием.
Сейчас пара отдыхает на берегу Волги и не скрывает своего счастья, о чем охотно рассказывает Анастасия Макеева своим подписчикам.
Скандал вокруг звездного романа еще не утих, однако, продолжает докучать его участникам. Из-за этого Макеева нечасто выкладывает подобные посты. Но в этот раз актриса заявила, что ее не волнует мнение окружающих, ведь она живет в кайф и удовольствие. Анастасия подписала ролик:
"Меня никогда не остановит общественное мнение. Я живу по зову сердца и желаю каждому жить в кайф и наслаждаться каждый днем", – отметила Анастасия Макеева.
Фолловеры звезды бурно отреагировали за публикацию. Практически все поддержали артистку и пожелали ей счастливой семейной жизни. Также поклонники отметили, что пара буквально светится от счастья.
"Сколько позитивной энергии!", "Он тебя очень любит, приятно на вас смотреть", "Правильно, так и надо жить в кайф, в свое удовольствие и радоваться каждому дню", – восторженно прокомментировали подписчики.
При этом нашлись и те, кто осудил Макеева за откровенный ролик. Одним не понравилась фигура Анастасии, другим – неудачный ракурс для съемки.
"Немного надо похудеть", "Ну, вот почему нельзя стоять на прямых ногах?", – дерзко написали фолловеры.
Реакция Анастасии Маковой не заставила себя долго ждать. На рекомендации похудеть артистка заявила, что пусть худеет тот, кому это надо, а ей и так нормально.
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