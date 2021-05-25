"Никого не знаю": Жасмин страдает от недостатка общения

Певица Жасмин сожалеет, что ее соседи по элитному подмосковному поселку слишком скромные и тихие.

43-летняя исполнительница долгое время вместе с детьми живет в загородном доме в Подмосковье. Именно там она провела пандемию. Все последние месяцы женщина каждый день была со своими наследниками, участвовала во всех их делах и была этому очень рада. Омрачали радость певицы Жасмин лишь скромные соседи.

Исполнительница призналась, что она даже не знает своих соседей и ей очень не хватает общения с ними. Знаменитость привыкла к другому укладу жизни: на ее родине в Дагестане все соседи хорошо знакомы, ходят друг к другу в гости и постоянно делятся новостями. Здесь же Жасмин приходится звонить подруге, чтобы что-то рассказать, но пока та приедет, пройдет не меньше часа. Звезда призналась, что по-настоящему страдает из-за такого уклада местной жизни.

В интервью "Собеседнику" певица также рассказала, что она разбила на своем участке небольшой огород и решила передать своим детям навыки земледелия, полученные ею самой еще в детстве.

Ранее "Дни.ру" писали о том, что Жасмин неприятно удивила поклонников, сорвавшись из-за безобидного вопроса о муже. Несколько лет назад Илан Шор оказался под следствием из-за подозрений в хищении крупной суммы денег. Супруга тогда активно поддерживала мужа, а теперь, тогда ее спросили о нем, певица Жасмин неожиданно сорвалась на подписчиков.