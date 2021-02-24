Жасмин сорвалась на хамство после вопроса о муже: Где ваш?

Она поблагодарила представителей "сильного" пола за крепкое плечо. Также звезда отметила, что девушкам никогда не скучно с мужчинами, так как они с разных планет. "Спасибо за силу, заботу, защиту, внимание и ухаживания, которые и позволяют женщинам быть Женщинами (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", – написала певица.
Подписчицы присоединились к поздравлениям. Однако некоторые обратили внимание, что артистка не упомянула в публикации своего супруга – предпринимателя Илана Шора. Некоторые посчитали это довольно странным и уточнили у звезды, все ли у нее в порядке с мужем.
Реакция Жасмин слегка удивила поклонников – она сорвалась на хамство. "Я не пойму, я разве спрашиваю где ваш, не знаю даже кто и есть ли?" – возмутилась артистка в комментариях. Также она отметила, что у ее благоверного все хорошо и злопыхателям не стоит ждать его провала.
Напомним, супруг Жасмин Илан Шор несколько лет назад оказался под следствием. Его обвинили в хищении крупной суммы денег. Артистка все это время была рядом с мужем и защищала от нападок. Пару лет назад певица рассказала, что ценит в своем супруге. Например, для обоих важна верность традициям и мысли о будущем детей.
"Мы оба романтики, у нас схожее чувство юмора. Вообще, мне кажется, смеяться над одними и теми же вещами и смеяться шуткам друг друга – едва ли не самое важное", – отметила тогда Жасмин.
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