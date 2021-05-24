Аллу Пугачеву заметили в московском метро

Экс-домработница Людмила Дороднова рассказала о ночных прогулках с Аллой Пугачевой по крышам.

В шоу "Новые русские сенсации" Людмила Дороднова рассказала, что в молодости была близка с Аллой Пугачевой, видела слезы женщины, которая поет. Например, однажды, по словам бывшей домработницы, певица поссорилась со своим третьим мужем Евгением Болдиным, после чего предложила Людмиле прогуляться по Москве.

Тогда они спустились в метро. Появление артистки в подземке ожидаемо шокировало пассажиров. Дороднова помнит, как люди приглядывались, пытались понять, на самом ли деле в метро спустилась Пугачева или женщина, похожая на нее. "Были такие, у которых глаза чуть не вылезли", – рассказала Людмила.

По словам экс-домработницы, после этой поездки певица, находясь в игривом настроении, предложила ей забраться на крышу. Там она оставила помадой надпись "Здесь была Алла Пугачева", после чего захотела туда вернуться, чтобы проверить, сотрут написанное или нет.

Дороднова считает, что это были лучшие ее годы с Пугачевой. Якобы тогда бывшая домработница была по-настоящему счастлива.

Напомним, ранее "Дни.ру" писали о том, что Алла Пугачева проигнорировала важное событие. Певица не явилась на крестины дочери племянника.