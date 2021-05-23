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Шоу-бизнес
Кардинально изменившаяся Пугачева поставила народ на уши

Кардинально изменившаяся Пугачева поставила народ на уши

Примадонна шокировала поклонников внешностью. Алла Пугачева стала объектом преклонения.
прочитано 1065 раз

Свежий снимок супруги Максима Галкина устроил в Сети настоящий переполох. Алла Пугачева изменилась настолько, что увидеть в ней 72-летний опыт прожитых лет стало практически невозможно. Россияне атаковали инстаграм-аккаунт Примадонны, оставив для певицы множество восторженных комментариев. Многие решили, что Алла Пугачева выглядит так роскошно, что ее стоит боготворить.

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Алла Борисовна Пугачева

Алла Борисовна Пугачева певица

На новой фотографии эстрадная дива развалилась в плетеном кресле на свежем воздухе. Звезда задрала одну ногу на сидение и уперлась рукой на подлокотник. Для съемки Алла Пугачева выбрала ультрамодный образ: укороченные коралловые штаны, черно-белый верх, подходящий к сумке, и молодежные матерчатые тапочки. Волосы ей уложили объемными кудрями.


Артистка получила огромное количество комплиментов, дошедших до уровня моления. "Симпатичная женщина, живет в раю", "Все годы, которые у меня забирает курение, идут на счёт Аллы Борисовны. Я все старею, а она все молодеет и молодеет", "Как всегда, достойна поклонения", "Да бабка дает!", "Хочешь, я за тобой буду ухаживать?", "Ну королева!", "Смотрю на Вас и жить хочется!", "Мадонна!", "Вечный пример для подражания!", "Мой ангел любви", — написали россияне к посту Аллы Пугачевой.

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Алла Пугачева. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Автор: 23 мая 2021, 10:48 Источник: Инстаграм ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Смелые наряды молодящейся Пугачевой

комментарии

Ответить:

Чучело в юбке в сад ворон пугать!
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Чучело старое только в саду ворон пугать!
Л
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Мумия, часть21
Добрая фея
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Да хоть захлебнитесь своей желчью, а Пугачева потрясающая тетка и до сих пор непревзойденная никем, даже близко никто не приблизился.
Гость751630
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Джоконде все равно, кому она не нравится !!!
Гость751850
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Совсем усохла, отфотошопил Максим
1

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