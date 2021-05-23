Кардинально изменившаяся Пугачева поставила народ на уши

Примадонна шокировала поклонников внешностью. Алла Пугачева стала объектом преклонения.

Свежий снимок супруги Максима Галкина устроил в Сети настоящий переполох. Алла Пугачева изменилась настолько, что увидеть в ней 72-летний опыт прожитых лет стало практически невозможно. Россияне атаковали инстаграм-аккаунт Примадонны, оставив для певицы множество восторженных комментариев. Многие решили, что Алла Пугачева выглядит так роскошно, что ее стоит боготворить.

На новой фотографии эстрадная дива развалилась в плетеном кресле на свежем воздухе. Звезда задрала одну ногу на сидение и уперлась рукой на подлокотник. Для съемки Алла Пугачева выбрала ультрамодный образ: укороченные коралловые штаны, черно-белый верх, подходящий к сумке, и молодежные матерчатые тапочки. Волосы ей уложили объемными кудрями.

Артистка получила огромное количество комплиментов, дошедших до уровня моления. "Симпатичная женщина, живет в раю", "Все годы, которые у меня забирает курение, идут на счёт Аллы Борисовны. Я все старею, а она все молодеет и молодеет", "Как всегда, достойна поклонения", "Да бабка дает!", "Хочешь, я за тобой буду ухаживать?", "Ну королева!", "Смотрю на Вас и жить хочется!", "Мадонна!", "Вечный пример для подражания!", "Мой ангел любви", — написали россияне к посту Аллы Пугачевой.

