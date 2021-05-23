Дочь Гузеевой едва не осталась инвалидом

21-летняя дочь Ларисы Гузеевой получила серьезную травму. Девушка оступилась и разорвала заднюю крестообразную связку. Потребовалась срочная операция. Ведущая шоу "Давай поженимся!" нашла лучших специалистов, которые, к счастью, смогли поставить Ольгу на ноги.
Изначально казалось, что случай очень сложный. В шоу "Ты не поверишь" Ольга рассказала, что она могла бы остаться инвалидом на всю жизнь. Ее оперировал лучший доктор в Москве, который занимается коленями. Процесс восстановления контролировали реабилитологи. Они учили дочь телеведущей ходить заново.
Девушка считает, что выражение "33 несчастья" про нее, ведь ранее она страдала анорексией и булимией. Также Ольга ломала нос, поэтому пришлось делать пластическую операцию для исправления перегородки. Кроме того, у дочери телеведущей обнаружили кисту в яичниках, тоже потребовалось хирургическое вмешательство.
Напомним, ранее Лариса Гузеева высказалась о скандале, который разгорелся после признаний Елены Прокловой. Телеведущая сделала публикацию в "Инстаграм", дав понять, что возмущена историей, которую актриса рассказала в шоу "Секрет на миллион".
Популярные темы форума
Что думаете о Маниже?
Вкусненькое
Филлеры
Бьёт муж
Натуся и Лиона сбрили усы.
Муж стал выпивать
СССР
Доктора есть?
Смех или грех?
Китайский и арабский