Откровенный снимок Макеевой всполошил россиян

Недавно в свой Инстаграм актриса выложила интимное фото, на котором Макеева в купальнике сексуально обнимает возлюбленного Романа Малькова.
Пара сейчас отдыхает на Волге и часто делится личными снимками. Скоро влюбленные официально зарегистрирует свои отношения, поэтому в путешествии максимально наслаждаются друг другом.
На очередной фотографии Анастасия и Роман позируют на деревянной пристани во время заката. Актриса в подчеркивающем фигуру черном купальнике залезла на перилла и нежно обняла бойфренда, который крепко обхватил ее за талию.
"Где-то на Волге", – подписала пост Макеева.
Поклонники разделили счастье пары вместе с ней. Большинство порадовались за Анастасию Макееву и отметили, что она светится от любви. Также многие не узнали русские пейзажи и предположили, что влюбленные отдыхают на райских островах.
"Очень гармоничная и красивая пара", "Мне показалось, это где-то на Мальдивах", "Самая красивая женщина на свете", – восторженно прокомментировали фолловеры.
Также нашлись и те, кто осудил актрису за столь откровенные фото. Подписчики обвинили Анастасию в слишком откровенных подробностях отношений. Однако сама Макеева никак не прокомментировала злостные нападки.
"Жизнь напоказ – миф. Доказано жизнью", – дерзко отметила одна из поклонниц.
Популярные темы форума
Что думаете о Маниже?
Вкусненькое
Филлеры
Бьёт муж
Натуся и Лиона сбрили усы.
Муж стал выпивать
СССР
Доктора есть?
Смех или грех?
Китайский и арабский