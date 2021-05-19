Наказание за грехи? Воры вынесли из дома разлучницы Макеевой вещей на 600 тысяч рублей

В начале мая Анастасия Макеева рассказала о том, что ее ограбили.

В личном блоге знаменитость призналась, что на майских праздниках с ее дачи пропали вещи. Она тут же отправилась в полицию и написала заявление. Наконец, звезда раскрыла подробности случившегося.

По словам Анастасии Макеевой, в ее дачу под Серпуховом пробрались злоумышленники. Актриса уверена, что преступление было совершено по наводке, так как дверь не взломали, а открыли ключом. У нее есть и подозреваемые: артистка думает, что это мог сделать узбек Аром, который был охранником, либо парни, работавшие на территории дачи. Как раз они имели и ключи, и доступ к помещению.

Как отметила актриса, воры прекрасно знали, что брать. Например, из гаража вынесли бобины с кабелем, которые стоят тысяч 200. Всего же, по словам Анастасии Макеевой, из дома пропали вещи на общую сумму в 600 тысяч рублей. Артистка не надеется на то, что злоумышленников удастся найти, а украденное вернуть.

В Сети народ тут же начал обсуждать случившееся. По мнению некоторых, это несчастье свалилось на голову Анастасии Макеевой не просто так. Якобы таким образом судьба наказала актрису за то, что та увела чужого мужа из семьи.

Напомним, пару месяцев назад стало известно, что жених артистки Роман Мальков оставил ради нее супругу и пятерых детей. Общественность уверена, что Анастасия Макеева не могла не знать о том, что ее возлюбленный не свободен.