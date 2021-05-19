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Шоу-бизнес
Наказание за грехи? Воры вынесли из дома разлучницы Макеевой вещей на 600 тысяч рублей

Наказание за грехи? Воры вынесли из дома разлучницы Макеевой вещей на 600 тысяч рублей

В начале мая Анастасия Макеева рассказала о том, что ее ограбили.
прочитано 533 раза

В личном блоге знаменитость призналась, что на майских праздниках с ее дачи пропали вещи. Она тут же отправилась в полицию и написала заявление. Наконец, звезда раскрыла подробности случившегося.

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 Анастасия Васильевна Макеева

Анастасия Васильевна Макеева актриса

По словам Анастасии Макеевой, в ее дачу под Серпуховом пробрались злоумышленники. Актриса уверена, что преступление было совершено по наводке, так как дверь не взломали, а открыли ключом. У нее есть и подозреваемые: артистка думает, что это мог сделать узбек Аром, который был охранником, либо парни, работавшие на территории дачи. Как раз они имели и ключи, и доступ к помещению.

Как отметила актриса, воры прекрасно знали, что брать. Например, из гаража вынесли бобины с кабелем, которые стоят тысяч 200. Всего же, по словам Анастасии Макеевой, из дома пропали вещи на общую сумму в 600 тысяч рублей. Артистка не надеется на то, что злоумышленников удастся найти, а украденное вернуть.

В Сети народ тут же начал обсуждать случившееся. По мнению некоторых, это несчастье свалилось на голову Анастасии Макеевой не просто так. Якобы таким образом судьба наказала актрису за то, что та увела чужого мужа из семьи.

Напомним, пару месяцев назад стало известно, что жених артистки Роман Мальков оставил ради нее супругу и пятерых детей. Общественность уверена, что Анастасия Макеева не могла не знать о том, что ее возлюбленный не свободен.

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Фото: Anatoly Lomokhov / Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 19 мая 2021, 18:21 Источник: 360 ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Анастасия Макеева сменила профессию

комментарии

Ответить:

Гость734259
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Ну, жалко девчонку , конечно. Все-таки это приобретали, создавали уют. Да и вообще, лезут отбросы в дом, роются везде. Противно после них находиться там. Но Анастасии сейчас и море по колено. Каждый, кто был влюблён хоть однажды, понимает ее состояние. Хватит на неё злиться - это не принесёт результата. Она будет с ним столько , сколько ей суждено. Он виноват больше перед своими детьми, чем Настя. Он и там имел любовницу. Просто будет неприятно, если он и с Настей так поступит, как с женой.
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