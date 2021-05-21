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Шоу-бизнес
"Больно то как!": убитый горем Домогаров рассказал о смерти любимой женщины

"Больно то как!": убитый горем Домогаров рассказал о смерти любимой женщины

В личном блоге артиста появилась фотография молодой женщины. Он поднял одну из самых болезненных тем.
прочитано 896 раз

Красавицей на кадре оказалась покойная Лариса Черникова. Известно, что у знаменитости были большие чувства к ней, но судьба распорядилась иначе. Они встретились в самолете, где Александр Юрьевич сразу заметил ее. Решительный артист попросил у нее номер телефона. Что происходила между ними – до конца не совсем понятно. Сам актер утверждает, что они успели стать лишь близкими друзьями.

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Александр Юрьевич Домогаров актер театра и кино

В 28 лет яркой блондинке поставили страшный диагноз. У нее обнаружили лимфому. Она скончалась, не дожив до 29 дня рождения. На фото девушка выглядит крайне счастливой и держит на руках питомца. Она одета в розовую водолазку, смотрит в камеру и лучезарно улыбается.

Александр Домогаров рассказал, что тогда именно Лариса и привезла ему любимую собаку, Нику. "Великая и недоступная!" – написал он. Актер подчеркнул, что девушка умерла слишком рано, а сама смерть всегда забирает самых лучших.

Пользователи прониклись печальной публикацией артиста. Они постарались поддержать его. "Очень грустно. Хорошо знала семью", "Красавица какая со светлым взглядом. Добрая память Ларисе", "Больно то как! Говорят, со временем легче становится", "Такое теплое фото. Жаль", "Они живы, пока мы помним", – писали подписчики.

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Фото: Ekaterina Tsvetkova / Russian Look / www.globallookpress.com
Автор: 21 мая 2021, 09:28 Источник: "Инстаграм" ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Брутальные роли Александра Домогарова

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