Александр Домогаров изолировался от общества вместе с молодой танцовщицей

Стало известно, что Александр Домогаров зря время не терял во время пандемии коронавируса. Актер театра и кино вовсю строил семейное гнездышко и планировал закрытую торжественную церемонию, посвященную бракосочетанию. Супругой творческого деятеля стала 30-летняя Наталья Степанова.

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