Александр Домогаров изолировался от общества вместе с молодой танцовщицей

Звезда многосерийной киноленты "Бандитский Петербург" долгое время скрывала подробности личной жизни. Александр игнорировал многочисленные вопросы журналистов и не появлялся на публике. Однако в середине ноября этого года Домогаров вышел в свет с новой пассией, которую окрестили "будущей женой актера".
Если верить данным СМИ, телеведущий уже давным-давно принял решение жениться на молоденькой танцовщице. Более того, пара уже не первый год вместе. Несмотря на то, что между Александром и Натальей был тайный роман, это только укрепило их союз.
Теперь на безымянном пальце Степановой красуется обручальное кольцо. Сама же новоиспеченная супруга отказывается комментировать радостное событие. Александр Домогаров не стал отрицать произошедшего и только добавил, что у него появились новые хлопоты.
"Я рад, дома сижу. У меня большая семья, мы живем за городом. У меня две собаки. Мне есть, чем заниматься, поверьте", – подметил артист.
Напомним, за спиной Домогарова уже было несколько браков. Первой невестой актера стала юношеская любовь Наталья Сагоян. Эти отношения стали настоящим ударом для Александра. Ведь в возрасте 23 лет трагически погиб их общий сын. Следующая жена – костюмерша Ирина Гуненкова. К слову, девушка тоже родила Домогарову сына.
Третьей и самой большой любовью в его жизни была актриса Наталья Громушкина. К сожалению, и с ней семейная жизнь не сложилась. Остается только гадать, станет ли четвертый брак последним для артиста. Поговаривают, что юная избранница так ловко уцепилась за Домогарова, что явно не отпустит его в объятия другой женщины.
Популярные темы форума
Не встаёт! Помогите!!!
Отвратительное
Наглость, высокомерие, тупость
Когда хохлы кастрюли снимут?
Залетела!!!
Изменила будущему супругу
Путин не вор
Помогите. Подскажите, как нейтрализовать собак? Может догхантеры есть? А если нет, подскажите препарат, чтобы быстро и безболезненно.
Свиноза великий украинский философ.
Конец жизни