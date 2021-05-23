"Не ворошите прах усопшей!": Трухлявой Пугачевой плюнули в лицо

Алла Пугачева вновь подверглась жесткой критике. Пользователи Сети разнесли Примадонну вконец.

Исполнительница шлягера " Маэстро" заняла первую строчку рейтинга, который показал, кому из публичных личностей россияне доверяют больше всего. Согласно результатам исследования, Алла Пугачева получила наибольший процент голосов среди женщин, во многом опередив Юлию Барановскую. Новость об этом произвела на читателей "Дни.ру" сильное впечаление. В комментариях написали немало негатива в адрес Примадонны.

Некоторые из выразивших мнение отметили, что Юлия Барановская заслуживает куда большего уважения и доверия, чем Алла Пугачева. Отдельные личности подчеркнули, что 72-летняя эстрадная дива уже вышла из возраста, когда могла оказывать влияние на широкую публику. "Как надоело это старое чучело. Еще рот открывает кого-то обсуждать", "Старушку оставьте в покое, есть чем заняться, пока жива!", "Пора бы нести ей цветы искусственные! Тошно от упоминания о ней! Не ворошите прах усопшей!" — отреагировали возмущенные комментаторы.

Нашлись и те, кто встал на защиту Примадонны. "Я никогда не любила Пугачеву раньше, а сейчас восхищаюсь все больше и больше: умна, красива, талантлива, прекрасная любящая мама и жена", "В нашей стране возраст принимают за страшный порок! Удивительно. Каждый постареет непременно, хотя не хочет в это верить", "Народ, вы что такие злые, что с вами?" — выступили почитатели Аллы Пугачевой.

