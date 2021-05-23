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Шоу-бизнес
"Не ворошите прах усопшей!": Трухлявой Пугачевой плюнули в лицо

"Не ворошите прах усопшей!": Трухлявой Пугачевой плюнули в лицо

Алла Пугачева вновь подверглась жесткой критике. Пользователи Сети разнесли Примадонну вконец.
прочитано 594 раза

Исполнительница шлягера " Маэстро" заняла первую строчку рейтинга, который показал, кому из публичных личностей россияне доверяют больше всего. Согласно результатам исследования, Алла Пугачева получила наибольший процент голосов среди женщин, во многом опередив Юлию Барановскую. Новость об этом произвела на читателей "Дни.ру" сильное впечаление. В комментариях написали немало негатива в адрес Примадонны.

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Юлия Геннадьевна Барановская Телеведущая

Некоторые из выразивших мнение отметили, что Юлия Барановская заслуживает куда большего уважения и доверия, чем Алла Пугачева. Отдельные личности подчеркнули, что 72-летняя эстрадная дива уже вышла из возраста, когда могла оказывать влияние на широкую публику. "Как надоело это старое чучело. Еще рот открывает кого-то обсуждать", "Старушку оставьте в покое, есть чем заняться, пока жива!", "Пора бы нести ей цветы искусственные! Тошно от упоминания о ней! Не ворошите прах усопшей!" — отреагировали возмущенные комментаторы.


Нашлись и те, кто встал на защиту Примадонны. "Я никогда не любила Пугачеву раньше, а сейчас восхищаюсь все больше и больше: умна, красива, талантлива, прекрасная любящая мама и жена", "В нашей стране возраст принимают за страшный порок! Удивительно. Каждый постареет непременно, хотя не хочет в это верить", "Народ, вы что такие злые, что с вами?" — выступили почитатели Аллы Пугачевой.

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Алла Пугачева. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Автор: 23 мая 2021, 01:59 Источник: Дни.ру ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Как менялась Алла Пугачева

комментарии

Ответить:

гость
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Ставить в один ряд Пугачёву и Барановскую-нонсенс. Пугачёва-глыба, Барановская-сильная женщина и хорошая мать. Аллу, как певицу никто не превзошёл.
Жаль. что она сама нарывается на негатив, пиаря себя каждый день и час.
Непонятно, зачем? Без навязчивого пиара была бы в глазах всех до сих пор богиней. А так сама себя опошляет.
Гость751434
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Манижа заняла 8 место на евробаразе, балла 15 место. Упасть не встать.
Бю
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Да, Юлия Барановосская - геройка нашего времени. Одна воспитывает троих детей, зарабатывает отлично, строит дома и квартиры всем брать пример с Юлии.
Гость742099
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вы окуэли дорогая редакция
опустились до базарной брани
уроды
Гость751149
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Как бы не злобствовала толпа, а она все равно выше всех.А вверх плевать опасно .
Гость750734
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Алла Пугачева одна из блистательных артистов страны. А эти все критики соседовы это мерзавцы за деньги. Зачем мне критики ,если я слушаю песню и мне нравиться без всяких кривляк и завистников.А завистников нет только у дураков и уродов.
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