"Кланяемся и трепещем": бывшая жена любовника высмеяла замашки разлучницы Макеевой

Ответ бывшей супруги жениха артистки не заставила себя долго ждать. Она обратилась к ней в крайне ироничной манере, которая пришлась по душе многим пользователям. В своем личном блоге женщина заявила, что в срочном порядке ищет бальное платье и красный ковер, так как к ней едет "светило" отечественной сцены.
Светлана Малькова попросила Анастасию Макееву взять с собой и любовника. По ее словам, он не видел детей уже полтора года. "Барыня не велела или дорого – не знаю!" – посмеялась она. Бывшая супруга избранника актрисы подчеркнула, что теперь она спокойна и точно может рассчитывать на визит, раз "верноподданный" в надежных и обеспеченных руках.
Экс-возлюбленная Романа Малькова поблагодарила актрису за возможность лицезреть ее и жениха, но призвала ее не забывать, что мужчина – "не благородных кровей", а потому после свадьбы необходимо оставить свою фамилию, раз она столько лет трудилась на нее.
Соперница Анастасии Макеевой подчеркнула, что в Словении Романа ждет и она, и дети, и любовница. Однако она попросила ее перед визитом "искоренить неотесанную манеру общения". По словам Светланы, ей не совсем приятно обращение "Светик". "Кланяемся и трепещем", – завершила пост экс-супруга Малькова.
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