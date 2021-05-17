"У него в глазах страх": любовника-работягу Макеевой подняли на смех

Теледива опубликовала в своем инстаграм-аккаунте свежие снимки с возлюбленным. Ведущая рассказала, что до радостного события осталось совсем немного времени, и они разучивают танцы. Поклонники поздравили Анастасию Макееву со скорой свадьбой и пожелали счастья.
Но нашлись и те, кто раскритиковал мужчину актрисы. Некоторым Роман Мальков напомнил забитого птенчика, который ужасно боится свою избранницу. "У него в глазах страх", – заявил один из подписчиков. Россияне предположили, что Анастасия Макеева не дает возлюбленному быть мужчиной.
Знаменитость возмутили нападки на своего жениха, и она эмоционально ответила на замечания. Она посоветовала критически настроенным фолловерам не давать непрошенных советов.
Напомним, бракосочетание влюбленные планируют провести уже в этом месяце. До отношений с Романом Мальковым Анастасия Макеева три раза была замужем. Детей у нее нет. Телеведущая признавалась, что перенесла несколько процедур ЭКО, потому что мечтает стать матерью.
Отметим, что за романом артистки и обычного строителя уже несколько месяцев следит вся страна. Роман Мальков был женат и оставил в Словении четырех детей, когда завязал отношения с Анастасией Макеевой.
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