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Шоу-бизнес
Сябитова откровенно о внушительных тратах: Заработала, в землю вкопала

Сябитова откровенно о внушительных тратах: Заработала, в землю вкопала

Роза Сябитова рассказала, на что тратит все деньги.
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59-летняя Роза Сябитова больше 10 лет снимается в шоу "Давай поженимся!". Также телеведущая работает над проектами: например, преподает в "Школе Первой Свахи" и выступает в качестве спикера в "Первой Женской Академии". Помимо этого, знаменитость ведет инстаграм-аккаунт, где порой публикует рекламу. Очевидно, что все это приносит свахе неплохой доход.

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Сябитова призналась, что много денег тратит на благоустройство загородного дома, где часто принимает гостей. По словам телеведущей, участок требует постоянного ухода. Например, она вложила средства в крепкий забор. Сначала Роза думала, что расходы разделит с соседями, поскольку сооружение находится и на их участке, но те, по словам телеведущей, ответили дерзко.

"Мне сказали, что я богатая и сама все оплачу. Поэтому я как машинка "Зингер": заработала, в землю вкопала, опять побежала зарабатывать", – поделилась Сябитова, беседуя с изданием Teleprogramma.pro.

Сваха отметила, что не является конфликтным человеком. Якобы она выступает за справедливость и готова поддерживать хорошие отношения с соседями, которые по какой-то причине ее побаиваются.

Напомним, ранее Роза Сябитова порассуждала на тему того, почему женщины зачастую выбирают себе неблагополучных избранников. По мнению эксперта шоу "Давай поженимся!", с наркоманами, алкоголиками и тиранами живут и рожают детей, как правило, женщины, у которых есть трудности.

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Фото: Pravda Komsomolskaya/ Russian Look /www.globallookpress.com
Автор: 22 мая 2021, 00:08 Источник: Teleprogramma.pro ✓ Надежный источник
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