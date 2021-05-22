Сябитова откровенно о внушительных тратах: Заработала, в землю вкопала

59-летняя Роза Сябитова больше 10 лет снимается в шоу "Давай поженимся!". Также телеведущая работает над проектами: например, преподает в "Школе Первой Свахи" и выступает в качестве спикера в "Первой Женской Академии". Помимо этого, знаменитость ведет инстаграм-аккаунт, где порой публикует рекламу. Очевидно, что все это приносит свахе неплохой доход.
Сябитова призналась, что много денег тратит на благоустройство загородного дома, где часто принимает гостей. По словам телеведущей, участок требует постоянного ухода. Например, она вложила средства в крепкий забор. Сначала Роза думала, что расходы разделит с соседями, поскольку сооружение находится и на их участке, но те, по словам телеведущей, ответили дерзко.
"Мне сказали, что я богатая и сама все оплачу. Поэтому я как машинка "Зингер": заработала, в землю вкопала, опять побежала зарабатывать", – поделилась Сябитова, беседуя с изданием Teleprogramma.pro.
Сваха отметила, что не является конфликтным человеком. Якобы она выступает за справедливость и готова поддерживать хорошие отношения с соседями, которые по какой-то причине ее побаиваются.
Напомним, ранее Роза Сябитова порассуждала на тему того, почему женщины зачастую выбирают себе неблагополучных избранников. По мнению эксперта шоу "Давай поженимся!", с наркоманами, алкоголиками и тиранами живут и рожают детей, как правило, женщины, у которых есть трудности.
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