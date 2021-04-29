Сябитова оправдала рожающих от алкоголиков россиянок

Самая известная телесваха объяснила странную на первый взгляд тенденцию. Она отметила, что с наркоманами, алкоголиками и тиранами живут и рожают детей, как правило, дамы, у которых есть какие-то трудности.
Роза Сябитова назвала среди причин зрелый возраст представительницы прекрасного пола, плохие отношения с родными, желание уйти куда угодно из дома, отсутствие своей недвижимости, либо богатство избранника.
Ведущая передачи "Давай поженимся!" Первого канала рекомендует не завязывать серьезные отношения с подобными мужчинами. Звезда добавила, что если девушка понимает это, то у нее есть шанс спасти свое будущее. Но, по словам Розы Сябитовой, необходимо вовремя остановиться, хладнокровно оценив выбранного партнера.
Напомним, ранее знаменитость дала женщинам совет о том, как выбирать будущего мужа. Сваха призвала девушек не слишком полагаться на внешность возлюбленного. Роза Сябитова объяснила, что это может обернуться разбитым сердцем.
Звезда экрана отметила, что неказистый на первый взгляд мужчина может оказаться золотым супругом, который будет верным, любящим и заботящимся о своей семье. Красавчик же может на деле быть моральным уродом.
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