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Сябитова оправдала рожающих от алкоголиков россиянок

Сябитова оправдала рожающих от алкоголиков россиянок

Роза Сябитова порассуждала на тему того, почему женщины зачастую выбирают себе неблагополучных избранников.
прочитано 389 раз

Самая известная телесваха объяснила странную на первый взгляд тенденцию. Она отметила, что с наркоманами, алкоголиками и тиранами живут и рожают детей, как правило, дамы, у которых есть какие-то трудности.

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 Роза Раифовна Сябитова

Роза Раифовна Сябитова телеведущая, сваха

Роза Сябитова назвала среди причин зрелый возраст представительницы прекрасного пола, плохие отношения с родными, желание уйти куда угодно из дома, отсутствие своей недвижимости, либо богатство избранника.

Ведущая передачи "Давай поженимся!" Первого канала рекомендует не завязывать серьезные отношения с подобными мужчинами. Звезда добавила, что если девушка понимает это, то у нее есть шанс спасти свое будущее. Но, по словам Розы Сябитовой, необходимо вовремя остановиться, хладнокровно оценив выбранного партнера.

Напомним, ранее знаменитость дала женщинам совет о том, как выбирать будущего мужа. Сваха призвала девушек не слишком полагаться на внешность возлюбленного. Роза Сябитова объяснила, что это может обернуться разбитым сердцем.

Звезда экрана отметила, что неказистый на первый взгляд мужчина может оказаться золотым супругом, который будет верным, любящим и заботящимся о своей семье. Красавчик же может на деле быть моральным уродом.

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Фото: Pravda Komsomolskaya / Russian Look / www.globallookpress.com
Автор: 29 апреля 2021, 16:33 Источник: Instagram ✓ Надежный источник
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