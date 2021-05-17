"Проветривает": Сябитова показала мохнатую киску с раздвинутыми ногами

Телесваха опубликовала подборку фотографий кота, который заснул в необычной позе. Четвероногий друг развалился в кресле кверху пузом и раздвинул ноги. Роза Сябитова удивилась, что животное может лежать подобным образом. Она уточнила у подписчиков, почему кошки иногда так забавно спят.
По словам пользователей Сети, животные ложатся в столь откровенные позы, когда полностью доверяют своему хозяину. Были и те, кто предположил, что кот просто "проветривает" брюхо, ведь на улице стоит невыносимая жара.
"Нормально он спит, ему просто очень комфортно и безопасно, потому и раскинулся на первом фото (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Это высшее доверие хозяину", "Это просто доверие! Доверяют Вам!", "Какие они милахи. Сил нет!", "Жара и духота, потому что! Проветривает!" – отметили в комментариях.
Напомним, ранее Роза Сябитова объяснила, почему россиянки так часто рожают детей от наркоманов и алкоголиков. По словам телесвахи, женщины выбирают в партнеры подобных мужчин, потому что у них самих есть проблемы. Например, сложности в общении с родными, отсутствие недвижимости и "преклонный" возраст. Сябитова посоветовала желающим выйти замуж подходить к выбору партнера более осознанно.
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