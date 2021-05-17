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Шоу-бизнес
Остриженный под ноль сын Галкина изменился до неузнаваемости

Остриженный под ноль сын Галкина изменился до неузнаваемости

Максим Галкин в личном блоге показал изменения, которые произошли с сыном Гарри.
прочитано 939 раз

Юмориста считают примерным семьянином и прекрасным родителем. Артист трепетно относится к детям – близнецам Лизе и Гарри, – и старается как можно больше времени проводить с малышами. В этом году ребятам исполнится восемь лет, и они развиты не по годам.

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 Максим Александрович Галкин

Максим Александрович Галкин Юморист

Максим Галкин и Алла Пугачева вкладывают в образование детей огромные деньги. Также они позволяют Гарри и Лизе самим выбирать, как выглядеть. Последние несколько лет сын артиста хотел быть похожим на отца и носил прическу с длинными волосами. Однако на днях ребенок кардинально сменил имидж.

В личном блоге Максим Галкин опубликовал видео, на котором продемонстрировал изменения во внешности сына. Мальчик остриг кудрявые локоны почти под ноль. В Сети тут же отметили, что с такой прической Гарри не узнать! Он сразу стал выглядеть намного старше. "Сюрприз!" – заявил сын Пугачевой.

Напомним, ранее Максим Галкин рассказал подробности своего брака с Примадонной. Многие уверены, что только благодаря женитьбе на Алле Борисовне карьера артиста пошла в гору. Юморист не скрывает, что обязан жене, однако подчеркнул, что она до сих пор продолжает многое ему давать. Стоит отметить, что пара познакомилась в 2001 году во время совместной работы над треком "Будь или не будь".

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Фото: Anatoly Lomokhov / Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 17 мая 2021, 12:39 Источник: Инстаграм ✓ Надежный источник

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