Остриженный под ноль сын Галкина изменился до неузнаваемости

Максим Галкин в личном блоге показал изменения, которые произошли с сыном Гарри.

Юмориста считают примерным семьянином и прекрасным родителем. Артист трепетно относится к детям – близнецам Лизе и Гарри, – и старается как можно больше времени проводить с малышами. В этом году ребятам исполнится восемь лет, и они развиты не по годам.

Максим Галкин и Алла Пугачева вкладывают в образование детей огромные деньги. Также они позволяют Гарри и Лизе самим выбирать, как выглядеть. Последние несколько лет сын артиста хотел быть похожим на отца и носил прическу с длинными волосами. Однако на днях ребенок кардинально сменил имидж.

В личном блоге Максим Галкин опубликовал видео, на котором продемонстрировал изменения во внешности сына. Мальчик остриг кудрявые локоны почти под ноль. В Сети тут же отметили, что с такой прической Гарри не узнать! Он сразу стал выглядеть намного старше. "Сюрприз!" – заявил сын Пугачевой.

Напомним, ранее Максим Галкин рассказал подробности своего брака с Примадонной. Многие уверены, что только благодаря женитьбе на Алле Борисовне карьера артиста пошла в гору. Юморист не скрывает, что обязан жене, однако подчеркнул, что она до сих пор продолжает многое ему давать. Стоит отметить, что пара познакомилась в 2001 году во время совместной работы над треком "Будь или не будь".