Есть чем гордиться: Галкин показал яйца в присутствии детей

Праздник Светлого Христова Воскресения широко отмечается в российских семьях, которые исповедуют православие. В этот праздничный день многие люди угощают друг друга куличами, окрашенными яйцами и другими кулинарными блюдами. В семье Аллы Пугачевой и Максима Галкина Пасху встретили с привычным размахом. Звездная пара подготовила специальную корзину с яйцами и выпечкой для домашней трапезы. Максим Галкин показал пищу на видео вместе со сыном Гарри и дочерью Лизой.
Очаровательные наследники Примадонны встали возле большой корзины и прочли праздничные стихи. Дети старались произносить выученные строки с выражением и долей эмоционального воздействия на слушателей. Лиза держала в руках тарелку с нарезанным куличом, а Гарри поправлял красочные яйца.
Для пользователей Сети торжественное видео стало отдушиной. Многие решили, что подрастающие дети Максима Галкина и Аллы Пугачевой похожи на ангелов, которые спустились с небес. "Какие же умнички!", "Спасибо вам за таких прекрасных детей", "От всей души мира, добра и здоровья вам. Обожаю вас!", "Господи, какие замечательные дети", Все бы так воспитывали своих детей, возможно, и мир стал добрее", — написали ликующие россияне к пасхальному видеоролику.
Популярные темы форума
Пиар акция?
Полеты на Марс.
Моя борьба
Слабоумие
Землю укрыло снегом!
Ваше заветное желание.
Измена в семье
Слабоумие и отвага
Хорошо сидим
Вы слишком высокого мнения о себе