Ждите в гости! Макеева собралась к бывшей жене своего любовника

Российская актриса Анастасия Макеева все чаще ассоциируется не с творчеством, а со скандалами. На этот раз она решила расставить все по местам.

Актрису закидали камнями после того, как она увела из семьи с четырьмя детьми строителя, который помогал ей возводить дом. Роман Мальков был никому не известен, зато теперь стал популярным героем мыльной оперы.

Звезда мюзиклов Анастасия Макеева и бывшая жена ее работяги-любовника постоянно выясняют отношения. И вот наконец актриса решила расставить все точки над i и захотела лично встретиться с соперницей.

В своем "Инстаграм" Макеева рассказала, что ее позвали на гастроли в Словению, где как раз и живет бывшая жена Романа Малькова с детьми. Он и сам переехал оттуда в прошлом году.

В тексте публикации Макеевой прослеживалось прямое обращение к бывшей жене ее любовника Светлане, причем звучало оно с издевкой. Актриса подчеркнула, что вся культурная часть Любляны будет аплодировать ей стоя, а также пообещала, что заедет. "Заедем в гости, ждите!" – написала она. Актриса считает, что судьба распорядилась таким образом, так как в ее жизни сработал бумеранг.

Пока Светлана не комментирует новость о предстоящих гастролях разлучницы Макеевой. Но пользователи Сети уже стали вовсю защищать ее. Некоторые даже предположили, что Роман может сбежать от нее к себе домой. Другие подчеркнули, что Анастасия Макеева пиарится за счет своего любовного скандала, и если бы не эта грязная история, то о ней давно бы все забыли. Также некоторые подписчики не оценили ее идею о том, что ей будут аплодировать стоя.