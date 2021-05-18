Макеева заявила об отказе перед свадьбой с любовником

Анастасия Макеева рассказала поклонникам о грядущем радостном событии.

Совсем скоро актриса выйдет замуж за строителя Романа Малькова, который ради нее бросил жену с четырьмя детьми. Парочка уже провела свадебную фотосессию на морском побережье. Также Анастасия Макеева выбрала цветы для оформления ресторана, где состоится праздник.

Телеведущая в своем инстаграм-аккаунте ответила россиянам, которые посоветовали ей не выходить замуж в мае, поскольку это дурная примета. На это звезда экрана заявила, что они с избранником любят трудности.

Точное число празднества Анастасия Макеева сообщать не стала. Но уже известно, что ведущей банкета будет ее лучшая подруга. Кроме того, оказалось, что знаменитость не станет брать после бракосочетания фамилию мужа. Она заявила, что отказалась от этого.

Ранее стало известно, что Роман Мальков не пришел в суд на слушание дела по алиментам. По словам его экс-супруги, мужчина должен был явиться, но отправился с Анастасией Макеевой к Черному морю. Светлана Малькова заявила, что отец ее детей не дает на них денег, и она не может приобрести медицинский корсет для дочери. Сам же строитель уверяет, что содержит наследников.