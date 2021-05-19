"Повторяющееся вранье!": мать заявила о неверности бывшего мужа Пелагеи

Недавно Иван Телегин сделал предложение новой избраннице. Родительница Пелагеи прокомментировала ситуацию.

Большую часть жизни Светлана Ханова вкладывала силы и время в становление любимой дочери как артистки. До сих пор именно она является продюсером и главным советником певицы. Она искренне возмущена тем фактом, что родственники невесты хоккеиста негативно высказываются о звезде и ее браке. Комментарии затрагивают и их общую дочь, с которой дива якобы не дает видеться бывшему мужу.

"Повторяющееся вранье!" – заявила мать Пелагеи. Она утверждает, что певица никогда не вставала между наследницей и экс-избранником. Новость о помолвке пары Ханову совершенно не удивила. По ее словам, новая женщина появилась в жизни спортсмена еще в 2019 году.

Вдаваться в подробности родительница не стала, однако намекнула на то, что Иван Телегин изменял звезде. Около двух лет назад они серьезно поссорились, тогда и появилась Мария. По мнению матери артистки, новоиспеченная невеста в тот момент сделала все, чтобы Иван и Пелагея развелись.

Несмотря на все произошедшее, Светлана Ханова тепло отзывается о спортсмене. Она искренне обеспокоена сложившейся ситуаций, так как атмосфера, в которой он оказался, кажется ей опасной. Она верит в то, что бывший супруг Пелагеи преодолеет все, но открыто говорит о том, что они с дочерью всегда готовы прийти к нему на помощь.

