На кого бывший муж променял красавицу Пелагею

Экс-супруг певицы Пелагеи встречается с Марией Гончар из Нижневартовска. Тетя новой избранницы Ивана Телегина рассказала об их семье.

Родственница девушки Елена Дергунова – владелица знаменитого нижневартовского отеля "Обь", где в свое время останавливались многие знаменитости.

В Сети ходят слухи, что Мария Гончар – дочь миллионеров. Но, по словам Дергуновой, это не так. Она рассказала, что мать избранницы хоккеиста работает у нее в бухгалтерии, но бизнеса родители девушки не имеют.

Отец Марии Гончар – бывший летчик, ныне пенсионер. Мужчина переехал в Анапу, где решил обосноваться. Брат возлюбленной экс-супруга певицы Пелагеи – студент, ранее трудился на буровой. Затем он получил должность специалиста в департаменте нефтяной компании.

Сама Мария отучилась в МГИМО. В настоящий момент она занимает небольшую должность в госкомпании. Тетя девушки заверила, что до Телегина у племянницы не было серьезных отношений. Она считает ее очень скромной девушкой. Со спортсменом Марию познакомил двоюродный брат Игнат на каком-то мероприятии. Парень дружит с бывшим мужем Пелагеи.

Также Дергунова заверила, что ее племянница – вовсе не разлучница. По ее словам, молодые люди стали встречаться, когда Иван Телегин уже не жил с артисткой.

Помолвка Марии Гончар и хоккеиста прошла в Нижневартовске. Ее тетя не понимает поведения певицы Пелагеи, которая, по ее мнению, втягивает в разборки с экс-супругом дочь Таисию. Напомним, исполнительница и Иван Телегин официально развелись в декабре прошлого года.