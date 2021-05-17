Новый поворот в скандале с разлучницей Макеевой: Заявление отправлено в прокуратуру

Бывшая супруга жениха Анастасии Макеевой сделала заявление.

Роман актрисы со строителем Романом Мальковым длится около года. Поначалу со стороны все выглядело идеально, и поклонники были невероятно рады, что артистка наконец обрела свое счастье. Однако затем вскрылись грязные подробности отношений звезды.

Как оказалось, возлюбленный Анастасии Макеевой женатый человек. Ради артистки он бросил в Словении супругу и четверых детей. Народ ополчился на актрису, которую посчитали разлучницей. Звезда и ее избранник попытались оправдаться: мол, с бывшей супругой мужчина последнее время и не жил, детей не бросал, а алименты исправно платит.

Однако Светлана Малькова предоставила доказательства того, что Анастасия Макеева говорит неправду. По словам блогера, ее экс-муж задолжал на содержание наследников крупную сумму, и ей пришлось обратиться в суд. Она посмеялась над заявлениями Романа, отметив, что ему не стоит позориться и вообще лучше помалкивать.

Для актрисы Светлана приготовила отдельный "сюрприз". "Анастасии скажи, чтобы меня прекратила преследовать и обвинять в клевете, заявление отправлено в прокуратуру на нее (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", – написала блогер. Также Малькова заявила, что ей стыдно за бывшего мужа, она сожалеет, что он является отцом ее детей.