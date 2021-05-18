"Таких зажатых не берут!": популярный певец опозорился перед Ефремовым

Красочную историю исполнитель рассказал в программе Азамата Мусагалиева на "Ютубе". Оказалось, что долгое время он мечтал стать актером и готов был пойти на все, чтобы достичь цели. Однажды ему удалось встретиться со звездой.
Тогда будущий певец уточнил у Михаила Ефремова, может ли он помочь ему поступить в театральное училище. Актер согласился и сказал молодому человеку, чтобы он обратился к его родительнице. Федор был вне себя от счастья и уточнил, что нужно сдавать при поступлении.
Feduk предположил, что ему нужно будет прочитать басню, стихотворение и отрывок из прозы. Он оказался прав, и Михаил Олегович попросил его попробовать прямо сейчас. Юный Федор опешил: он был совершенно не готов. Артист сам начал читать монолог из "Ревизора", после чего резко заявил: "Таких зажатых не берут!".
Поведение Михаила Ефремова стало настоящим ударом для молодого человека. Он был опечален тем фактом, что актер никак не поддержал его стремления и просто ушел. Однако Федор признает, что повел себя достаточно непредусмотрительно.
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