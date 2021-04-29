"Клеймо, от которого никогда не отмоешься": Ефремов послал дочь-трансгендера куда подальше

Анна Мария Ефремова сейчас просит называть ее Сергеем. Она рассказала об отношениях с родственниками.

Недавно дочь Михаила Ефремова впервые заявила, что всегда ощущала себя мальчиком. Слова серьезно насторожили поклонников артиста, и на девушку обрушилась волна негатива. Чтобы ответить всем недоброжелателям, наследница звезды снялась в документальном фильме.

Сергей рассказал, что отцу пришлось выселить его в другие апартаменты, так как у него были плохие отношения и с матерью, и с мачехой. Так, актер нанял гувернантку, с которой ребенок и жил долгие семь лет. Он достаточно тепло отзывается о женщине, но утверждает, что у нее были "ментальные проблемы". Несмотря на хорошие отношения, она не верила в целительную силу психотерапевтов, а потому в какой-то момент Сергей начал тайно посещать приемы.

Со своими неприятностями Сергей научился справляться самостоятельно, так как мать якобы увлечена алкогольной продукцией, а Михаил Ефремов сейчас находится в тюрьме. Молодой человек жалуется на панические атаки, ночные кошмары и неконтролируемые приступы агрессии.

Наследник артиста устал от того, что его постоянно судят по родственникам. По словам Сергея, быть связанным с отцом значит иметь "клеймо, от которого никогда не отмоешься". Он старается не думать о хейтерах и заниматься своим здоровьем.

