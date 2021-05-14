"Таким мужикам – грош цена": Макееву пропесочили за издевательство над экс-супругой любовника

Анастасия Макеева порассуждала на тему морали и ситуации в любовных треугольниках.

Актриса опубликовала в своем инстаграм-аккаунте длинный пост о спектакле "Чудаки" по пьесе Максима Горького, в котором вскоре собирается играть. Но поклонники сразу провели аналогию с нынешним положением Анастасии Макеевой.

Уже несколько месяцев звезда состоит в отношениях с Романом Мальковым, который из-за нее ушел из семьи, бросив жену Светлану с четырьмя детьми. Несмотря на то, что мужчина развелся, телеведущая нередко адресует экс-супруге своего любовника неприятные слова, всячески давая понять, чтобы та и не мыслила возвращать неверного мужа.

В своей публикации знаменитость намекнула, что считает, что именно Светлана вела себя неправильно, когда узнала о любовнице мужа, а не Анастасия Макеева. "Любишь – отпусти!", – написала теледива.

Многие фолловеры поддержали звезду театра и кино, пожелав счастья с избранником. Но некоторые посчитали, что Роман Мальков повел себя недостойно с бывшей женой. "Таким мужикам – грош цена", – высказался один из подписчиков.

Напомним, ранее Анастасия Макеева перенесла операцию. Она не сообщила, что именно с ней произошло, но многие подумали, что хирургическое вмешательство связано с проблемами по женской части. Дело в том, что актриса давно борется с бесплодием и мечтает стать матерью.