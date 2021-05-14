"Не хотели, чтобы я родила": возлюбленная Тимати чуть не потеряла ребенка

Анастасия Решетова опубликовала на своем ютуб-канале фильм "Мой монолог", в которой рассказала о жизни после расставания с Тимати.

По словам модели, она за многое благодарна отцу своего ребенка. Как отметила девушка, в их отношениях было разное – конечно, не только хорошее. Через некоторое время после разрыва Анастасия Решетова поняла, что это даже к лучшему. Блогер заявила, что отношения с публичным человеком вещь непростая.

Экс-подруга Тимати поделилась своими мыслями по поводу материнства. В юности Анастасия Решетова думала, что у нее никогда не будет детей. По словам модели, в ней очень много нежности и любви, поэтому ей доставляет удовольствие проявлять заботу. Девушка связывает это с тем, что она была недолюбленным ребенком, так как мама очень рано ее родила и большую часть времени занималась своими делами.

О собственном ребенке Анастасия Решетова мечтала всегда. Звезда отметила, что они с Тимати действительно планировали малыша, однако его появление все равно стало неожиданностью, так как у пары долго не получалось зачать.

Модель подчеркнула, что беременность далась ей непросто. Девушку тошнило шесть месяцев из девяти, а в какой-то момент она и вовсе могла потерять малыша. "Думаю, это из-за того, что многие не хотели, чтобы я родила этого ребенка", – уверена Анастасия Решетова. Блогер не стала уточнять, кто именно противился появлению на свет Ратмира.