"Брали наличкой": Анну Калашникову обманули на 16 миллионов рублей

Анна Калашникова обратилась к звездному психологу Инне Тлиашиновой, которая работает со многими звездами российского шоу-бизнеса. Певице потребовалась помощь специалиста, когда в ее жизни начался непростой этап.
Ее мучали творческий кризис, проблемы в личной жизни. Артистка поняла, что не справится сама, и обратилась к психологу. Причем выбирала специалиста она по знакомству, среди проверенных людей. За свою работу эксперт потребовала в общей сложности 16 миллионов рублей. Однако по прошествии времени 36-летняя Анна Калашникова поняла, что ее попросту обманули. Певица считает, что сеансы психолога никакого эффекта не дали, а значит услуга оказана некачественно.
По словам звезды, сначала психолог согласилась поработать с ней бесплатно. Но потом психолог стала требовать с нее немалые гонорары. Стоимость консультаций варьировалась от сотни тысяч рублей, а затем и появилась сумма в 16 миллионов.
"Я подписала какой-то договор с кучей мелких пунктов. Копию экземпляра мне не дали. Оплату брали наличкой", – рассказала Калашникова.
Звезда призналась, что сеансы психотерапии проходили странно. Они напоминали скорее магические ритуалы. Калашниковой давали пить какие-то отвары.
39-летняя Инна Тлиашинова отрицает обвинения в своей адрес. По словам психолога, она не брала с Анны Калашниковой ни рубля. Теперь специалист опасается за свою жизнь. Ведь после такой клеветы, по ее словам, от человека можно ожидать чего угодно.
В эфире шоу "На самом деле" Первого канала Роман Устюжанин открыл истинные данные – Калашниковал лукавит.
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