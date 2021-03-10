Звезды Голливуда Новости о Заворотнюк Скандалы в британской королевской семье

Топ новостей недели

Секс в прямом эфире: Малахов отвесил оплеуху матери Королевой за вранье об измене
Панин нервно курит в сторонке: Борисов вывалил гениталии перед полицейскими
"Прекрасная пара": Цымбалюк-Романовская предстала в объятиях престарелого красавца
"Муж стоял под окнами": Васильева 13 лет спала с известным режиссером ради ролей
партнеры
Среда
10 марта
Лента новостей
17:33
"Наташа, не разрешай": Королеву предостерегли от женитьбы сына на жадной стриптизерше
17:28
В Косино-Ухтомском по программе "Мой район" построят школу с дошкольным отделением
17:27
Экономике Белоруссии предрекли скорый крах: Результат политики Лукашенко
17:19
В Бескудникове благоустроят территории двух школ в рамках программы "Мой район"
17:06
Историю оплеванной и затравленной Меган Маркл отказались показать в "Короне"
16:53
По стопам Карпович: Муцениеце слилась в страстном поцелуе с женатым красавцем
16:14
Родственники отказались хоронить Лядову рядом с Началовой
16:11
"А денег нет": страдающий от страшного недуга Зайцев погряз в долгах
15:59
"После тридцати – хана": Тодоренко пожаловалась на здоровье
15:53
"Куплю квартиру тебе!": известный актер отбивает Калашникову у жениха
15:43
Близкие умоляют Азизу расторгнуть помолвку
15:37
Собянин рассказал о самых популярных сервисах московского метро для пассажиров
15:35
Всех российских журналистов внесут в единый реестр с идентификацией личности
15:31
Питание и фитнес: делаем тело к пляжному сезону
15:30
"Противно смотреть": связавшегося с Манукяном Киркорова просят угомониться
15:07
В Кремле раскрыли условие встречи Путина и Зеленского
15:06
"Еще могу стать матерью": Цымбалюк-Романовская заговорила о детях от Джигарханяна
15:05
"Бог не дал": бездетная супруга звезды "Дальнобойщиков" сделала заявление об ЭКО
14:53
Получившую инвалидность звезду "Убойной силы" обобрал родной сын
14:51
В Ивановской области украли гараж весом в три тонны
14:44
При пожаре на Кубани погибла мать с детьми
14:29
"Как комарик": коротышка Кузьмин потерялся на фоне раздобревшей Пугачевой
14:14
В Химках поймали рысь
14:13
Сраженная приступом Самбурская записала пугающее видео и перестала выходить на связь
14:12
"В шоке и недоумении": вечер памяти Ланового оскорбил артистов
14:12
Роскомнадзор ограничил работу Twitter для защиты россиян
13:56
В Москве открыли уникалный музей
13:52
"Боль навсегда останется в сердце": Вдова Грачевского поделилась редким фото со свадьбы
13:48
Подробности смерти звезды фильма "Летят журавли" Сморчкова
13:40
На Кубани ребенка насмерть придавило телевизором
13:32
Школу в Пензенской области спасли от теракта
13:29
Богатырев из "Кухни" отложил отпуск после слухов о беременности Арнтгольц
13:24
"Любит разврат": разведенного Деревянко засняли с петушком в борделе для молодых мальчиков
13:20
Что стало с детьми Владимира Турчинского после его смерти
13:19
Заболеваемость коронавирусом сократилась в России за сутки
13:17
Эксперт Жарихин о плане Украины по решению конфликта в Донбассе: Это фантазия Зеленского
13:04
"Искры летели": Лютая об интимных отношениях с Макарским
13:03
"Я пела под фонограмму": Лядова перед смертью открыла свою тайну
12:53
Полиция газом и водометами разогнала протестующих в Афинах
12:38
Прокурор настаивает на виновности: звезде турецких сериалов грозит тюрьма за избиение жены
12:32
Возле ТЦ в Перми прорвало теплотрассу
12:21
Делить нечего и некому: имущество Лядовой прибрали к рукам чужие люди
12:19
Хуже Ефремова: Погубивший людей брат Смольянинова мечтает вырваться из тюрьмы
12:16
"Разделила с ним жизнь": новый роман вдовы Абдулова потряс россиян
12:08
В Подмосковье спасают попавшего под машину лиса
11:54
Из-за холодов жителям Подмосковья предложили рассрочку по платежам ЖКХ
11:53
Отказать не решался: известного актера поили самогоном в перерывах между съемками
11:34
Умерла звезда "Джентельменов удачи"
11:28
"Не хочу ему страшной участи Осина и Кельми": Любаша о судьбе обласканного Лазаревым красавца-сына
11:23
На Урале в своем доме найден мертвым журналист
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Вопиющая мерзость: Собчак сняла себя на унитазе и публично помочилась
"Повезло Ваганычу": Молодая жена Петросяна выставила наливную грудь
Ксения Собчак оскорбила малоимущих россиян
Пачки денег, предложение и загадочная гибель: обнародованы детали романа Азизы и Киркорова
Обтянутая в мини-платье 67-летняя Успенская показала "задорные" соски
"Такого еще не было": Разин пришел в ужас от песни российской конкурсантки "Евровидения"
Шоу-бизнес
"Куплю квартиру тебе!": известный актер отбивает Калашникову у жениха

"Куплю квартиру тебе!": известный актер отбивает Калашникову у жениха

Анна Калашникова уже больше года встречается с банкиром по имени Иван. Кажется, что у них все серьезно. Молодые люди ?вместе ?появляются на светских мероприятиях, путешествуют по миру радуют друг друга дорогими подарками за сотни тысяч рублей, и даже планируют зарегистрировать отношения этой весной. Но все не так просто...
прочитано 2303 раза

Похоже, у Ивана появился соперник – блогер–миллионник и бизнесмен Виталий Федорин, известный по сериалу "Скиталец" и звучному псевдониму "Бэтмен",​ Мужчина настроен весьма решительно. Ведь он готов жениться на девушке ​уже сейчас, о чем он рассказал ​ во время эфира передачи Beauty Blog на "Мегаполис ФМ".

ПО ТЕМЕ

Любовник довел Калашникову до больницы

 Анна Игоревна Калашникова

Анна Игоревна Калашникова актриса, ведущая, певица, модель

"Мне кажется, такая девушка, как Анна, достойна самого лучшего в мире мужчины, – считает он. – А какой мужчина​ может быть лучше, чем супергерой? И это не пустые дела. Свой статус я доказываю регулярно делами. И на съемочной площадке, ​без дублера выполняя самые сложные трюки, и обычной жизни, когда,​ например, развожу игрушки и лекарства по детским домам и хосписам. ​ С Аней мы знакомы несколько лет. Она умная, красивая, веселая. ​ Однако она не знает,​ о том, что она мне нравится как девушка. ​ Я никогда не говорил ей об этом . Но хочу сказать сейчас".

А заодно он решил и доказать ей серьезность своих намерений,​ предложив руку,​ сердце, а так же возможность​ стать полноправной хозяйкой​ квартиры в одной из башен Москва Сити,​ которую собирается приобрести в ближайшее время. "У меня уже есть жилье в элитном комплексе. Эту же квартиру я буду покупать специально", – пояснил он.

Вопрос​ только в том, что ответит ли Анна согласием на такое щедрое предложение. Сейчас девушка находится в Крыму на гастролях и ситуацию. Однако в случае согласия, ей скорее всего придется расстаться со своим банкиром.

ЧИТАЙТЕ "ДНИ.РУ" В "ТЕЛЕГРАМЕ" – ИНТЕРЕСНЫЕ НОВОСТИ И ПОДАРКИ

Фото: Pavel Kashaev, Павел Кашаев/Global Look Press/www.globallookpress.com
Автор: 10 марта 2021, 15:53
ФОТОРЕПОРТАЖ

Калашникова спелась с Паниным

комментарии

Ответить:

Весёлый гном
Пожаловаться Ответить
зритель ляццкого цырка
теперь платный статист Ванька взмолился - отпусти меня тетенька, Христа ради. Не вынес позора когда на 14 февраля пытались с Анлькой выдать чужой праздник за свой и спалились. Были пойманы организатором.
Неунывающая труженица половых фронтов Анька нового пиарста видимо нашла.
Эта Анька Позолоти ручку,уже запуталась в своём вранье😂 какой еще год она с ним,с этим дрыщом на съемке клипа спарилась для пиара не так давно.У Алены Блин вообще наплела ,что два года с ним,муж он ей.😂 Трепушка подзабыла,как прошлым летом, в эфире с Ковалевым ,его просила найти ей мужичка😂 да голышом бегала на всю страну ,чтоб деньги выиграть,даже волосню состригла.Что же миллионер не подогрел ее кошелек😂 чтоб не позориться.А главное,все хотят на ней жениться ,только вот никто не берет, все сбегают😂
зритель ляццкого цырка
Пожаловаться Ответить
Гость652274
Это цымбалюк он не захотел. Прошка с Аней "xотелись".
От Аньки Прошка тоже сбегал. Она возле ЗАГСа в свадебном платье под камеры "Пусть говорят" ошивалась. Ждала типа. Еще "ребенка теряла" прямо в студии. Вроде пришла о беременности рассказывать (зачем?), но заподозрили в обмане, ушла бэкстейдж на тест посикать и вернулась уже не беременная. Была и такая передача. Потом у нее в голову ударило и она в свадебных платьях и диадемах искусственных а ля Кравец начала по передачам регулярно ходить про женихов-олигархов рассказывать.
Гость652274
Пожаловаться Ответить
гость
Не смешите. Её даже дегенерат прошка не захотел.
Это цымбалюк он не захотел. Прошка с Аней "xотелись".
зритель ляццкого цырка
Пожаловаться Ответить
гость
Не смешите. Её даже дегенерат прошка не захотел.
теперь платный статист Ванька взмолился - отпусти меня тетенька, Христа ради. Не вынес позора когда на 14 февраля пытались с Анлькой выдать чужой праздник за свой и спалились. Были пойманы организатором.
Неунывающая труженица половых фронтов Анька нового пиарста видимо нашла.
Гость640490
Пожаловаться Ответить
К ногам соски кашашниковой конечно надо квартирки кидать, у нее же дырка из золота
Кондря Молдавия
Пожаловаться Ответить
Этой бабе нужно рожать каждый год.
гость
Пожаловаться Ответить
Не смешите. Её даже дегенерат прошка не захотел.
1

Популярные темы форума

Политика

США настраивают мир против России

Шоу-бизнес

Рудковская ходит с "тревожной кнопкой"

Проишествия

В Якутии медведь растерзал оленевода

Lifestyle

Легенду Мишки Япончика поставили на сцене
Шоу-бизнес

"Противно смотреть": связавшегося с Манукяном Киркорова просят угомониться

Артиста призвали перестать рекламировать молодого коллегу
Шоу-бизнес

Репетиция похорон: Увядающая Пугачева нацепила траурный балахон

Примадонна перестала радовать глаз
Шоу-бизнес

"Не хочу ему страшной участи Осина и Кельми": Любаша о судьбе обласканного Лазаревым красавца-сына

Звезда рассказала о наследнике
Шоу-бизнес

Перепутали в роддоме: всплыли шокирующие факты о детстве Билана

Мать не узнала ребенка

Гороскоп

Гороскоп на неделю с 8 по 14 марта 2021 года
Гороскоп на неделю с 1 по 7 марта 2021 года
Гороскоп на март 2021 года
Астролог предупредил о последствиях ретроградного Меркурия

Фоторепортажи

Новая "Миссис Россия" прокомментировала свою победу в конкурсе
Очаровательная танцовщица собралась стать президентом
Богомолова перекосило рядом с Собчак
Обнародована причина смерти Аллы Вербер

Спорт

Дзюба восхитил главного тренера "Зенита"

Регионы

© 2015-2020 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+