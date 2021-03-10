"Куплю квартиру тебе!": известный актер отбивает Калашникову у жениха

Похоже, у Ивана появился соперник – блогер–миллионник и бизнесмен Виталий Федорин, известный по сериалу "Скиталец" и звучному псевдониму "Бэтмен", Мужчина настроен весьма решительно. Ведь он готов жениться на девушке уже сейчас, о чем он рассказал во время эфира передачи Beauty Blog на "Мегаполис ФМ".
"Мне кажется, такая девушка, как Анна, достойна самого лучшего в мире мужчины, – считает он. – А какой мужчина может быть лучше, чем супергерой? И это не пустые дела. Свой статус я доказываю регулярно делами. И на съемочной площадке, без дублера выполняя самые сложные трюки, и обычной жизни, когда, например, развожу игрушки и лекарства по детским домам и хосписам. С Аней мы знакомы несколько лет. Она умная, красивая, веселая. Однако она не знает, о том, что она мне нравится как девушка. Я никогда не говорил ей об этом . Но хочу сказать сейчас".
А заодно он решил и доказать ей серьезность своих намерений, предложив руку, сердце, а так же возможность стать полноправной хозяйкой квартиры в одной из башен Москва Сити, которую собирается приобрести в ближайшее время. "У меня уже есть жилье в элитном комплексе. Эту же квартиру я буду покупать специально", – пояснил он.
Вопрос только в том, что ответит ли Анна согласием на такое щедрое предложение. Сейчас девушка находится в Крыму на гастролях и ситуацию. Однако в случае согласия, ей скорее всего придется расстаться со своим банкиром.
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