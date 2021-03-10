"Куплю квартиру тебе!": известный актер отбивает Калашникову у жениха

Анна Калашникова уже больше года встречается с банкиром по имени Иван. Кажется, что у них все серьезно. Молодые люди ?вместе ?появляются на светских мероприятиях, путешествуют по миру радуют друг друга дорогими подарками за сотни тысяч рублей, и даже планируют зарегистрировать отношения этой весной. Но все не так просто...



Похоже, у Ивана появился соперник – блогер–миллионник и бизнесмен Виталий Федорин, известный по сериалу "Скиталец" и звучному псевдониму "Бэтмен",​ Мужчина настроен весьма решительно. Ведь он готов жениться на девушке ​уже сейчас, о чем он рассказал ​ во время эфира передачи Beauty Blog на "Мегаполис ФМ".



"Мне кажется, такая девушка, как Анна, достойна самого лучшего в мире мужчины, – считает он. – А какой мужчина​ может быть лучше, чем супергерой? И это не пустые дела. Свой статус я доказываю регулярно делами. И на съемочной площадке, ​без дублера выполняя самые сложные трюки, и обычной жизни, когда,​ например, развожу игрушки и лекарства по детским домам и хосписам. ​ С Аней мы знакомы несколько лет. Она умная, красивая, веселая. ​ Однако она не знает,​ о том, что она мне нравится как девушка. ​ Я никогда не говорил ей об этом . Но хочу сказать сейчас".

А заодно он решил и доказать ей серьезность своих намерений,​ предложив руку,​ сердце, а так же возможность​ стать полноправной хозяйкой​ квартиры в одной из башен Москва Сити,​ которую собирается приобрести в ближайшее время. "У меня уже есть жилье в элитном комплексе. Эту же квартиру я буду покупать специально", – пояснил он.

Вопрос​ только в том, что ответит ли Анна согласием на такое щедрое предложение. Сейчас девушка находится в Крыму на гастролях и ситуацию. Однако в случае согласия, ей скорее всего придется расстаться со своим банкиром.