Оголившаяся в честь Дня победы Макеева взбесила народ: Отработала концерт

Накануне Анастасия Макеева приняла участие в концерте, посвященном Дню победы.

Мероприятие прошло в Екатеринбурге. Со сцены артистка прочитала несколько произведений, посвященных Великой Отечественной войне. Также в личном блоге знаменитость опубликовала фотографии, на которых она и ее возлюбленный Роман Мальков позируют в гимнастерках и пилотках.

Впрочем, после окончания официальной части визита в Екатеринбург, Анастасия Макеева решила отдохнуть. Звезда отправилась вместе с женихом в СПА-центр, о чем и сообщила поклонникам в "Сторис" личного блога. Артистка скинула с себя военную форму и облачилась в красный купальник. "Отработала концерт, пришла в СПА", – рассказала певица.

Знаменитость продемонстрировала поклонникам свои формы, повернув камеру таким образом, чтобы в кадр попали и пышная грудь, и плоский живот, и стройные ноги. Впрочем, не все оценили подобный контент в День победы. Народ в Сети раскритиковал Анастасию Макееву за то, что она публично оголилась в святой для многих праздник.

Напомним, последние несколько месяцев имя актрисы не сходит с первых полос. Выяснилось, что новый возлюбленный бросил жену и детей ради артистки. Экс-супруга Романа Малькова Светлана заявила, что именно Анастасия Макеева разрушила семью, так как знала, что мужчина несвободен. "Прет как бульдозер, разрушая все", – заявила она.