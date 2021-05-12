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Шоу-бизнес
А как же муж? Улыбающуюся Ивлееву сняли с телкой

А как же муж? Улыбающуюся Ивлееву сняли с телкой

На видео Настя Ивлеева доит корову, ест зеленый лук и наслаждается русской деревней.
прочитано 355 раз

В свои социальные сети популярный блогер опубликовала смешные ролики и фотографии. Ивлеева с друзьями сейчас путешествует по России. Поездка пошла на пользу, ведь Настя научилась доить корову. Делала она это с неподдельным восторгом. Также перед публикой предстал снимок, на котором Ивлеева с удовольствием ест пучок зеленого лука.

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 Анастасия Вячеславовна Ивлеева

Анастасия Вячеславовна Ивлеева блогер, телеведущая, актриса

Звезда настолько сильно вдохновилась сельской жизнью, что коротко и ясно подписала пост: "Любовь!".

Подписчики Насти Ивлеевой тут же отреагировали на публикацию. Практически все посмеялись вместе с Настей и поздравили ее с освоением нового навыка. Также комментаторы отметили, что звезда выглядит счастливо. По их мнению, время она проводит с пользой.

"Столько счастья в глазах и в голосе", "Насть, ты огонь", "Простые человеческие радости: коровку подоить и лучок", – восторженно прокомментировали фолловеры Ивлеевой.

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Публикация от НАСТЯ ИВЛЕЕВА (@_agentgirl_)

Нашлись и те, кто в выражениях не стеснялся. Несмотря на юморной контекст, некоторые комментарии прозвучали достаточно дерзко:

"Как мы поняли, Элджея руками не радуют", "Настя с телками", – написали подписчики.

Напомним, что недавно Настя Ивлеева опубликовала в Инстаграм совместное фото с Даней Милохиным. Звезды были одеты в пышные свадебные платья. Ивлеева подписала снимок:

"Выбирали мне свадебное платье, но что-то пошло не так".

Бурная реакция фолловеров не заставила себя должно ждать. По их словам, Дане пора сходить в армию и стать нормальным мужчиной, а Ивлеевой – вернуть прежний образ простой девчонки.

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Фото: Anatoly Lomokhov / Global Look Press / www.globallookpress.com
12 мая 2021, 17:20 Источник: Инстаграм Насти Ивлеевой ✓ Надежный источник
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