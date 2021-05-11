"Замазали носик и теперь мерещится": Киркоров откровенно о наркотиках на своей вечеринке

Скандал с госпитализацией Ольги Бузовой не утихает ни на день. Теперь всплыли новые детали произошедшего.

Недавно в конфликт вмешалась звездный адвокат Екатерина Гордон. Она не выдержала и опубликовала пост в своем "Инстаграм". Юриста возмутило поведение дивы, по ее словам, поющая ведущая "заигралась". По мнению знаменитой защитницы, непозволительно зарабатывать популярность на диагнозе, когда миллионы людей и правда живут со страшными болезнями.

В конце публикации юрист подчеркнула, что, видимо, у Ольги Бузовой случилась передозировка после дня рождения Филиппа Киркорова. Многие активно поддержали Екатерину. Большинство пользователей отметили, что "дешевый хайп" на состоянии здоровья вызывает у них раздражение, а тяжелобольной человек никогда не станет выкладывать "истории" в личном блоге.

Ситуация крайне возмутила самого Филиппа Бедросовича. Славящийся едкими комментариями исполнитель ответил Екатерине Гордон. Он намекнул, что адвокат, видимо, и сама не понаслышке знает о передозировке запрещенными веществами, раз так живо рассуждает на такие темы. "Замазали носик и теперь мерещится", – заявил он.

Высказался Филипп Киркоров и о наркотиках на своих вечеринках. Артист написал, что на его столе всегда лучшая еда и напитки, но того, что ищет адвокат, у него не бывает. Он подчеркнул, что Екатерину Гордон ему лишь жаль, так как она пытается привлечь к себе внимание, упоминая в постах "самых цитируемых людей".