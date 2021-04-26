Киркоров завалил Макееву на шоу "Точь-в точь" после сравнения с Тимошенко

Анастасия Макеева исполнила роль Пелагеи с композицией "Любо,братцы, любо". Члены жюри были восхищены номером. особенно проникся шоумен Максим Галкин.
Юморист заметил, что Анастасии Макеевой самой нравится эта песня, поэтому она исполнила ее с душой. По словам Галкина, песня в исполнении звезды получилась потрясающей. Образ был настолько сложным и гармоничным, что он даже перепутал ее с известным украинским политиком.
"Скульптурировать Пелагею сложно на лице. Ты была немного Мария Максакова, немного Наталья Рудова, слегка Юлия Тимошенко. В любом случае, они все красивые женщины", – с присущей себе иронией отметил Галкин.
По итогам голосования Макеева заняла второе место в финале конкурса. Она набрала 247 баллов. Стоит отметить, что актриса могла бы набрать и больше очков. Дело в том, что третейский судья Филипп Киркоров присудил ей лишь четыре балла. Он отметил, что актрисе наложили не совсем хороший грим.
Ранее "Дни.ру" писали, что 58-летней певице Алене Свиридовой срочно потребовался продолжительный курс лечения после программы "Точь-в-точь". Из-за слишком обильного грима ее лицо оказалось изуродованным, а кожа испорчена. Пришлось восстанавливать себя у косметологов. О проблеме певица рассказала поклонникам.
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