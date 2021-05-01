Маликов раздавлен внезапной смертью: Вся эстрада была в него влюблена

В субботу, 1 мая, скончался продюсер Михаил Плоткин, открывший стране талант Аллы Пугачевой. Он прожил 77 лет. Причиной смерти стали последствия коронавируса, который он перенес в марте этого года.
Скорбь близких Плоткина разделяет его коллега Юрий Маликов. Беседуя с журналистами, продюсер рассказал, что виделся с другом несколько месяцев назад. Тогда Михаил Владимирович поздравил с днем рождения супругу Юрия Федоровича.
Маликов отметил, что Плоткин был непростым, но очень жизнелюбивым человеком. Он располагал к себе людей, его любила публика. Также создатель ВИА "Самоцветы" подчеркнул: Михаил Владимирович творил добро и ничего не требовал взамен.
"Вся эстрада была в него влюблена. Тяжелая утрата для всех", – сказал Маликов.
В Сети пишут, что Пугачева тяжело перенесла случившееся, ведь она очень тепло и с уважением относилась к Плоткину. В одном из интервью певица признавалась, что многим обязана продюсеру, ведь если бы не он, ее жизнь могла сложиться иначе.
Напомним, первым о смерти Михаила Плоткина сообщил композитор Владимир Евзеров. Он рассказал, что врачи боролись за жизнь продюсера. Медики делали все возможное , чтобы мужчина выздоровел, но он был слишком слаб.
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