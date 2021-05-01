Родившая двух сыновей Подольская заговорила о новой беременности

В октябре 2020 года певица произвела на свет второго сына, а теперь начала размышлять еще об одном ребенке. Наталья Подольская обратилась к россиянам с вопросом о третьей беременности.

Поп-дива Наталья Подольская не так давно встала с больничной койки после рождения сына Ивана, но ее уже поглотили мысли об очередном зачатии. Сейчас рыжеволосая звезда отдыхает в компании мужа и двух сыновей на Мальдивах, подумывая о том, что дети — это счастье. "Понятно, почему после второго идут за третьим", — написала певица поклонникам, решив узнать их мнение.

Пользователи Сети поделились с артисткой личными историями, дали советы, наставления, а также порекомендовали ей решиться на еще одну беременность. Многие решили, что Наталье Подольской и Владимиру Преснякову не хватает наследницы-девочки, которая станет сокровищем для двух братьев.

Фанаты подчеркнули, что у звездной пары устойчивое финансовое положение, поэтому им можно пополнять семью малышами сколько угодно, ведь дети смогут жить в достатке, ни в чем себе не отказывая. "Если есть возможность, надо рожать, хотя многие в России это делают, не имея ничего. Детки — это радость", "Девочку теперь. А лучше две девочки", "Вы замечательная мама, и я думаю, вам нужна еще красавица доченька", "Если позволяют здоровье и финансы, то можно и за третьим", "А почему бы и нет? У вас для этого есть все", — отреагировали на пост Натальи Подольской россияне.

