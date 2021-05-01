"Твари бессовестные!": брошенная Прилучным Муцениеце взорвалась

Артистка Агата Муцениеце раскритиковала мужчин, которые изменяют женам. Звезда столкнулась с назойливостью женатого кавалера.

В свежем выпуске проекта "Прилучные будни" Агата Муцениеце рассказала о недостойном ее внимания ухажере. Во время отдыха на Мальдивах с подругой Настей Кудри актрисе пришлось дать от ворот поворот зазнавшемуся герою-любовнику. Отдыхающий неподалеку мужчина оставил жену с детьми в номере и начал ломиться к девушкам, держа в руках бутылку шампанского и надеясь на интимное продолжение вечера.

Агата Муцениеце была вне себя от ярости, когда женатый поклонник пытался провести с ней время в тайне от семьи. Звезда отчитала горе-ухажера за недостойный поступок и закрыла дверь перед его носом. По словам актрисы, неверный мужчина не осознал вины и на следующий день вел себя как ни в чем не бывало.

Эти события тронули инстадиву до глубины души, ведь она пережила болезненный развод с Павлом Прилучным, наполненный множеством неприятных моментов и болезненных переживаний. "Мы будем всем рассказывать про изменщиков вонючих. Наведем справедливость. Они твари бессовестные", — заявила Агата Муцениеце при записи ролика для ютуб-канала.

Напомним, Павел Прилучный ушел от знаменитой супруги к эффектной артистке Мирославе Карпович. Почти сразу после развода с женой актер отдал новой фаворитке джип Range Rover, который ранее дарил Агате Муцениеце.

