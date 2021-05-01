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"Твари бессовестные!": брошенная Прилучным Муцениеце взорвалась

"Твари бессовестные!": брошенная Прилучным Муцениеце взорвалась

Артистка Агата Муцениеце раскритиковала мужчин, которые изменяют женам. Звезда столкнулась с назойливостью женатого кавалера.
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В свежем выпуске проекта "Прилучные будни" Агата Муцениеце рассказала о недостойном ее внимания ухажере. Во время отдыха на Мальдивах с подругой Настей Кудри актрисе пришлось дать от ворот поворот зазнавшемуся герою-любовнику. Отдыхающий неподалеку мужчина оставил жену с детьми в номере и начал ломиться к девушкам, держа в руках бутылку шампанского и надеясь на интимное продолжение вечера.

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Агата Муцениеце

Агата Муцениеце латвийская и российская актриса, модель

 Павел Валерьевич Прилучный

Павел Валерьевич Прилучный актер

Агата Муцениеце была вне себя от ярости, когда женатый поклонник пытался провести с ней время в тайне от семьи. Звезда отчитала горе-ухажера за недостойный поступок и закрыла дверь перед его носом. По словам актрисы, неверный мужчина не осознал вины и на следующий день вел себя как ни в чем не бывало.

Эти события тронули инстадиву до глубины души, ведь она пережила болезненный развод с Павлом Прилучным, наполненный множеством неприятных моментов и болезненных переживаний. "Мы будем всем рассказывать про изменщиков вонючих. Наведем справедливость. Они твари бессовестные", — заявила Агата Муцениеце при записи ролика для ютуб-канала.


Напомним, Павел Прилучный ушел от знаменитой супруги к эффектной артистке Мирославе Карпович. Почти сразу после развода с женой актер отдал новой фаворитке джип Range Rover, который ранее дарил Агате Муцениеце.

ЧИТАЙТЕ "ДНИ.РУ" В ЯНДЕКС.НОВОСТЯХ

Агата Муцениеце. Фото: Pavel Kashaev/Global Look Press/www.globallookpress.com
Автор: 1 мая 2021, 12:24 Источник: Youtube/Agata Muceniece ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Кто смог пережить измену

комментарии

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ГОСТЬ.
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Интересно, в каком месте Ежова нашла эффектной Карпович?
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