"Не приезжайте к нам!": затравленный Кадыров сообщил о непростом решении

Беларусь готовится к проведению юбилейного фестиваля искусств "Славянский базар в Витебске". Но в этом году организовать его непросто – многие артисты отказались приезжать в республику из-за непростой политической ситуации.

От участия в фестивале уже отказались группа "Рондо" с ее фронтменом Александром Ивановым, актер Михаил Галустян, украинская певица Maruv, белорусский певец Антон Табала (Homie), украинский шоумен Тимур Мирошниченко.

Просто после публикации программы фестиваля, витебляне и жители других городов Беларуси стали писать звездам в соцсетях и просить их не приезжать на "Славянский базар" в связи с политическим кризисом в республике. Мол, лучше в другое время и в других обстоятельствах.

Писали много и Эмилю Кадырову. А он в этом году должен представлять там Россию на конкурсе молодых исполнителей. Четвертьфиналист шоу "Голос" долго думал, как поступить в этой щекотливой ситуации. И, наконец, принял важное решение.

"На меня обрушился шквал критики и просьб не приезжать в Беларусь сейчас, говорит артист. – Я долго думал об этом и понимаю, что как бы я ни поступил, все равно найдутся недовольные моим решением. Поэтому я не стану отказываться от участия в конкурсе, о котором мечтал с детства".

Это важное решение Эмиль прокомментировал на свой странице в "Инстаграме": "Я еду не на политическую акцию, я не собираюсь делать никаких заявлений о ситуации в любимой Беларуси. Я могу сказать банальную фразу про музыку, которая вне политики. Но в данном случае именно она будет оправдана. Моя работа – дарить людям радость. Моя жизнь – музыка. При любой власти. И да, я люблю Беларусь и очень хочу, чтобы там был мир, процветание, благополучие".

